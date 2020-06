Davey Jones Publishing lanceert: Het Laatste Testament

Het Laatste Testament is niet zomaar een avonturenroman. Op onderhoudende wijze wordt vanuit de wereldgeschiedenis een vervolg gegeven aan het Oude en het Nieuwe Testament. Het is geen belerend boek en ook niet religieus, maar gaat wel uit van een wereld met een grote samenhang zonder ongelijkheid, onrecht, honger, geweld en ziekten.



De hoofdpersonen Emile van Straten en zijn zoon OrlandO initiëren het Osisme en rollen dat uit. Door orthodoxen worden ze verketterd en bedreigd als de langverwachte antichristen, maar ze zetten door en met vrijwel de hele wereldbevolking achter hen. Doeltreffend gaan ze de huidige wereldproblematiek te lijf en komen met oplossingen waar nog niemand aan heeft gedacht.



Natuurlijk gaat de omwenteling niet zonder slag of stoot en in de eerste trilogie in de serie Het Laatste Testament wordt de basis gelegd voor de drie trilogieën die nog volgen.



Het is een spraakmakend boek, waarin de lezer / luisteraar zich afvraagt of het Osisme werkelijkheid kan worden.



Het Laatste Testament, deel 1 is vanaf nu verkrijgbaar in de boekhandel als boek, e-boek en als luisterboek.