Eisen Keurmerk Voertuigbeveiliging keyless entry auto's aangescherpt

De contactloze autosleutel: zowel een vloek als een zegen. De eigenaar van een auto met keyless entry hoeft de autosleutel enkel bij zich te dragen om de auto te openen. Handig, toch? Helaas is het signaal dat door de autosleutel wordt uitgezonden in veel gevallen makkelijk te verlengen, waardoor het stelen van een voertuig een fluitje van een cent blijkt. Deze vorm van diefstal, ook wel relay attack genoemd, blijkt inmiddels populairder dan het intikken van het autoruitje. Daarom scherpt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) per 1 juli 2019 de eisen van het Keurmerk Voertuigbeveiliging aan.



De relay attack diefstallen zijn met name verzekeraars en leasemaatschappijen een doorn in het oog. Hoe verzekeraars omgaan met auto-inbraken zonder schade is verschillend. Het Keurmerk Voertuigbeveiliging is bij veel verzekeraars een eis om een autoverzekering af te kunnen sluiten. Samen met verzekeraars, afnemers, leveranciers, leasemaatschappijen en certificatie-instelling Kiwa SCM heeft het CCV de eisen voor het keurmerk Voertuigbeveiliging aangepast. Vanaf 1 juli 2019 is voor veel nieuwe automodellen een extra maatregel nodig om het certificaat Voertuigbeveiliging te krijgen. Vanaf 1 juli 2020 is voor alle auto’s met keyless entry een extra maatregel nodig tegen relay attack. “Door de eisen aan te scherpen hopen we de autofabrikanten en leveranciers uit te dagen om te komen met blijvende oplossingen die passen binnen het schema Keurmerk Voertuigbeveiliging”, aldus Martine Hoofwijk, adviseur van het CCV.



Oplossingen tegen relay attack diefstal



Oplossingen worden al volop aangedragen. Zo circuleert op internet de tip om de contactloze autosleutel te bewaren in een metalen doosje, zodat het signaal niet meer uitgezonden wordt. “Dit soort maatregelen past niet binnen het Keurmerk Voertuigbeveiliging”, vertelt Hoofwijk. “De eigenaar kan vergeten de sleutel in het blikje te doen, of het signaal wordt via de kieren van de scharnieren toch nog uitgezonden. De maatregel mag niet afhankelijk zijn van menselijk handelen, maar moet een permanente oplossing bieden.”



De echte oplossing moet vooral komen van de autofabrikant. Verschillende fabrikanten testen al met oplossingen, waarbij het gemak van de contactloze autosleutel hand in hand gaat met een lagere diefstalgevoeligheid. Zo zijn er sleutels in de maak met bewegingsdetectie die zichzelf na een aantal seconden uitschakelen. Henk van Vliet van certificatie instelling Kiwa SCM: “Fabrikanten brengen maatregelen tegen relay attack bij ons in en wij controleren vervolgens of de maatregelen voldoen aan de eisen van het nieuwe keuringsvoorschrift keyless entry/start van het Keurmerk Voertuigbeveiliging. Dit kunnen ook maatregelen zijn die aftermarket worden geïnstalleerd in een voertuig dat gevoelig is voor relay attack.”



Certificaten afgegeven vóór 1 juli 2019



Een certificaat Voertuigbeveiliging dat vóór 1 juli 2019 is afgegeven aan een autobezitter mét keyless entry blijft geldig. Het keurmerk is afgegeven op het moment dat het voertuig aan de toen geldende eisen voldeed. Wel kan een verzekeraar aanvullende maatregelen eisen om relay attack diefstal te voorkomen. Martine Hoofwijk van het CCV: “Ik vind het vooral belangrijk dat de autobezitter zich bewust is van het risico. Ik adviseer autobezitters met een keyless entry/start systeem om op zoek te gaan naar passende maatregelen.”



Over het Keurmerk Voertuigbeveiliging



Het Keurmerk Voertuigbeveiliging is in het leven geroepen door het Verbond van Verzekeraars. Het keurmerk is voor autobezitters en risicodragers belangrijk, omdat hiermee wordt aangetoond dat een voertuig is voorzien van goedgekeurde en gecertificeerde beveiliging. Het CCV voert het beheer uit in samenwerking met de BOVAG, de Branchevereniging Voertuig beveiliging (BVB), de RAI Vereniging, het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en certificerende instelling Kiwa SCM. Het keurmerk heet officieel Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging, maar wordt in de volksmond Keurmerk Voertuigbeveiliging genoemd.