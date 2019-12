StukTV en Kinderen voor Kinderen maken best bekeken YouTube-video's

De best bekeken YouTube-video’s en -muziekvideo’s van 2019 werden bekendgemaakt tijdens de eerste editie van YouTube Starry Night in een bomvol Tuschinski-theater in Amsterdam, waar de makers van de video’s hun award in ontvangst mochten nemen. Bovendien waren er tijdens Starry Night live-optredens van Frenna en Music by Blanks. StukTV ging er met de Jacht op Bram Krikke vandoor met de award voor best bekeken YouTube-video terwijl Kinderen voor Kinderen de best bekeken muziekvideo won met Pasapas (Officiële Koningsspelen videoclip).