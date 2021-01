Resultaten vermiste en gevonden huisdieren 2020

In 2020 werden in totaal 78.322 meldingen geregistreerd bij Stichting Amivedi. Dat is een daling van 3.393 meldingen t.o.v. 2019, ofwel bijna 5%.



Deze daling is voor een deel te verklaren doordat steeds minder honden worden gemeld. In 2018 werden nog 9.240 honden geregistreerd. In 2019 waren het er 1.072 minder (8.168) en in 2020 is weer een daling van 1.479 meldingen (6.689) van honden te zien. Een reden is dat honden sinds 2013 verplicht gechipt moeten zijn. We gaan hier nu de effecten van zien.



In 2020 is ook bij katten is een daling te zien van 2.574 meldingen t.o.v. 2019 (65.073). Vermoedelijk zijn vanwege de corona-crisis minder katten vermist geraakt, omdat de eigenaren thuis werken en de vakanties in 2020 grotendeels niet zijn doorgegaan. Bij Amivedi is altijd een piek in de aantallen meldingen te zien tijdens de zomermaanden en rond Oud en Nieuw.



Van de vermiste dieren werd in totaal 71% opgelost. Van de vermiste honden werd 94% opgelost. Bij de vermiste katten ligt dat percentage in 2020 op 72%.



Den Haag is het grootste meldpunt van Amivedi met 3.133 meldingen, gevolgd door Amsterdam met 2.986 meldingen en op de derde plaats Rotterdam met 2.546 meldingen in 2020.