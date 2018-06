Zomerprogramma 2018 Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek

In de zomermaanden organiseert het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek diverse activiteiten voor het hele gezin. Ervaar bijvoorbeeld het historische landschap van WO2 tijdens een battlefieldtour in een historisch voertuig (georganiseerd door LiberationTour of Grateful Generation Tours) of proef wat er op het menu stond tijdens de oorlogs- en bevrijdingstijd.



Kinderen kunnen luisteren naar de persoonlijke oorlogsverhalen van opa’s en oma’s, leren over Anne Frank of alles ontdekken over de wereldwijde luchtstrijd boven land en zee tijdens een rondleiding in de expositie ‘Gevleugelde Vrijheid, WO2 in de lucht’. Verder organiseert het museum spannende spionagetrainingen en workshops over het leven van parachutisten tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Verder kunt u de vernieuwde presentatie-units van het diorama van de Waaloversteek en de Maquette van Operatie Market Garden bezichtigen. Het Bevrijdingsmuseum heeft deze units gemoderniseerd ter voorbereiding op de aanstaande nieuwbouw. Aan het diorama van de Waaloversteek zijn levensechte karakterpoppen toegevoegd samen met projecties van granaatinslagen, rook en stromend water op de achtergrond. Bovendien kunnen bezoekers door middel van een drietalige touch screen meer informatie verkrijgen over de tentoongestelde objecten. De Maquette van Operatie Market Garden is versterkt met behulp van uiteenlopende moderne technieken; detail, kleur, audio, digitale impressies en eigen taalkeuzes brengen de bezoekers terug in de tijd van toen.



Tenslotte heeft u de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de tijdelijke expositie ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’. Het communistisch verzet kent een turbulente geschiedenis. Al vroeg in de jaren ’30 hielpen zij Duitse tegenstanders van Hitler onderduiken en tijdens de oorlog zetten zij ondanks felle vervolging hun verzet voort. De CPN ligt aan de basis van o.a. de Februaristaking. Direct na de bevrijding werd communisme mede dankzij haar rol in het verzet zeer populair. Maar het tij keerde, met de Koude Oorlog nam anticommunisme Nederland in zijn greep. Het Bevrijdingsmuseum toont deze meeslepende geschiedenis aan de hand van vele verzetsposters, kranten, foto’s, videomateriaal en muziekfragmenten. De expositie (geproduceerd door het Bevrijdingsmuseum dankzij financiële steun van het vfonds en het Ministerie van VWS) is nog t/m 28 oktober 2018 te zien.



