De Nationale Thuiswerktest biedt thuiswerkers een tool om thuiswerkervaring te verbeteren

Thuiswerken is het nieuwe normaal. Om de werkervaring van thuiswerkers te verbeteren heeft MyDrives MyHabits MyMatch De Nationale Thuiswerktest gelanceerd. Dit is een tool waarmee men binnen enkele minuten advies op maat ontvangt om de thuiswerkervaring te verbeteren en het biedt bedrijven de mogelijkheid om in kaart te brengen waar de behoeftes liggen.



Iedereen ervaart weer andere nadelen en behoeftes van verplicht thuiswerken tijdens de coronacrisis. Denk aan het gevoel dat werk minder van betekenis is. Dat men wordt geremd in zijn ontwikkeling. Of dat de band met collega’s sterk afneemt. Maar hoe kan daarmee worden omgegaan? De Nationale Thuiswerktest biedt antwoord op basis van een systeem van 21 typen thuiswerkers. Van de bruggenbouwer en de activist tot de gangmaker.



Hoe werkt De Nationale Thuiswerktest?



De test is sinds 4 november te vinden op www.denationalethuiswerktest.nl en bestaat uit een korte online vragenlijst over persoonlijke kenmerken en competenties. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald welk thuiswerktype iemand is, waarna een uitgebreid testrapport wordt verstuurd per e-mail. Hierin is meer uitleg te vinden over het specifieke thuiswerktype en de bijbehorende valkuilen en tips. Op basis daarvan kan men zelf aan de slag met een thuiswerkplan om ook de komende periode weer vol energie aan de slag te gaan.



Hulpmiddel voor werkgevers



De testuitslag is natuurlijk niet alleen interessant voor de individuele medewerker, maar ook voor werkgevers. Want ook zij voelen de gevolgen. De bedrijfsprestaties en -resultaten komen veelal onder druk te staan. Om daar tegenwicht aan te kunnen bieden, moeten zij maatregelen nemen die aansluiten op de persoonlijke omstandigheden van medewerkers. De Nationale Thuiswerktest biedt bedrijven de mogelijkheid om organisatiebreed in kaart te brengen waar de behoeftes liggen.



Over MyDrives MyHabits MyMatch



De MyDrives-drijfverenanalyse geeft inzicht in wat iemand motiveert en wat zijn specifieke talenten zijn. MyHabits ontwikkelt het gedrag van individuen en teams om effectiever samen te werken. En MyMatch selecteert op basis van drijfveren en capaciteiten de beste mensen.