Productnieuws: Stukadoors Winkelhaak 90 cm sluit aan bij bouwplaats

Hultafors heeft een nieuwe stap gezet om de werkdag van de stukadoor te vereenvoudigen door het aanbod van stukadoors winkelhaken te verbreden. De nieuwste toevoeging aan de collectie is de Stukadoors Winkelhaak PS 90. Het gereedschap is een winkelhaak die is aangepast aan de eisen en regels van vandaag de dag.



"Aangezien de markt de eisen heeft aangescherpt en vaklui op grotere bouwplaatsen gipspanelen van 1200 mm breed niet kunnen of mogen verwerken, zagen we de noodzaak om een kortere lengte van onze bestaande verstelbare Stukadoors Winkelhaak (PS 120) aan te bieden" zegt Hultafors Product Manager Per Eriksson.



ONTWIKKELD SAMEN MET VAKPROFESSIONALS



Alleen echte professionals weten wat de professionals nodig hebben. Daarom hebben we geluisterd naar onze gebruikers die ons hebben verteld dat ze een 900 mm lange winkelhaak willen. De noodzaak voor een kortere stukadoors winkelhaak is ontstaan doordat het op veel grotere bouwplaatsen vanwege hun gewicht niet is toegestaan om te werken met gipsplaten van 1200 mm breed. Daarom zijn de professionele gebruikers betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Hultafors Stukardoors Winkelhaak PS 90.



DEZELFDE FUNCTIONALITEIT, NIEUWE UITSTRALING



Het gereedschap kan worden omschreven als functioneel, gemakkelijk hanteerbaar en stabiel bij het snijden van gipsplaat. Net als de PS 120 kan de PS 90 worden ingeklapt, waardoor hij eenvoudig kan worden meegenomen, opgeslagen en getransporteerd. Zowel de PS 90 als de PS 120 hebben een nieuwe, bijgewerkte en moderne uitstraling, wat betekent dat de schaal gemakkelijker af te lezen is.



"We werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze producten om de werkdag voor professionele gebruikers te vergemakkelijken en natuurlijk willen we een voortrekkersrol spelen op het gebied van werkomgeving. We hebben ook de gelegenheid genomen om het lezen van hoeken op de schaal te verbeteren., vandaar de nieuwe look" vervolgt Per.



KENMERKEN STUKADOORS WINKELHAAK PS 90



Verstelbaar winkelhaak met millimeter- en gradenmarkeringen die in vier vaste posities kunnen worden vastgezet.



-4 hoeken met vaste positie (22.5°, 45°, 67.5°, 90°).



-Mogelijkheid om te wisselen tussen links- en rechthandig gebruik.



-Opvouwbaar en dus eenvoudig te vervoeren.



-21 extra hoeken gemarkeerd op de winkelhaak.



-Blad en stok gemaakt van geanodiseerd aluminium.