Haagse kinderen schitteren in theaterspektakel 'Beauty en het Beest'

Twintig Haagse kinderen spelen op 1 en 2 februari mee in het muzikale theaterspektakel ‘Beauty en het beest (8+)’ van Maas theater en dans in de Koninklijke Schouwburg. Francis kijkt vooral uit naar ‘het grote applaus op het einde’.



De repetities zijn al in volle gang. Voor veel Haagse kinderen is het de eerste keer dat ze op zo’n groot podium staan. "Ik vind het heel leuk en best wel een kick”, zegt een van hen. Voor een ander is het spelen de ultieme uitlaapklep. “Ik kan me op het podium helemaal uitleven.”



Mega-operatie



'Beauty en het beest' is een muzikale voorstelling voor de hele familie met acht professionele acteurs van Maas, acht professionele zangers van het Nederlands Kamerkoor en kinderen en jongeren in elke stad waar de voorstelling neerstrijkt. In totaal zal Maas in heel Nederland met 270 kinderen en jongeren gaan werken: een mega-operatie. In alle 20 steden zijn dat 10 meespelers, behalve in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag waar vaker wordt gespeeld. Daar spelen respectievelijk 40, 30, 20 en 20 kinderen mee.



Het verhaal



De voorstelling gaat over over een dapper meisje en een verwende prins, met twee jaloerse zussen, grappige bediendes, magische goocheltrucs, een zingend bos en een groep dappere kinderen. Een betoverend liefdesverhaal met acrobatische dans en virtuoze zang voor iedereen van 8 tot 108.



'Beauty en het Beest' is op donderdag 1 februari en op vrijdaf 2 februari om 19.30 te zien in de Koninklijke Schouwburg.