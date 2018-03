Het Nationale Theater presenteert Ondine: het spektakelstuk deze zomer

De zomer van 2018 staat in het teken van spektakelstuk Ondine. Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool trekken alles uit de kast voor dit romantische watersprookje dat op zaterdag 23 juni in première gaat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Zo wordt de orkestbak onder water gezet, komt er een gigantisch decor met watervallen op beschilderde doeken en staan er maar liefst twintig acteurs op de planken. “Ondine heeft een grote poëtische kracht die je meevoert naar een fantasiewereld”, zegt regisseur Jeroen De Man.



De jonge waternimf Ondine groeit op in een mythisch bos. Ze wast haar haren in de waterval, ze zwemt tussen de vissen en andere waterdieren. Ze is wereldvreemd en tegelijk volledig één met de natuur. Als ze verliefd wordt op ridder Hans, neemt hij haar mee naar het hof. Daar weet de pure Ondine zich slecht staande te houden. De simpelste strategieën om iets gedaan te krijgen, botsen met haar natuur. Als de Koning der Watergeesten zijn wraak komt halen wordt de burcht van de Wittensteins overspoeld, de geesten van het liefdespaar worden verruïneerd. De fonteinen van het paleis spuiten meters hoog. De wereld huilt.



De acteurs



Een spektakelstuk vraagt om een spectaculaire cast: in Ondine komt meer dan het gehele ensemble van Het Nationale Theater in actie en dat is uniek. Met Evgenia Brendes, Keja Klaasje Kwestro, Joris Smit, Hein van der Heijden, Stefan de Walle, Jaap Spijkers, Antoinette Jelgersma, Mark Rietman, Vincent Linthorst, Yela de Koning, Mees Walter, Emma Josten, Simme Wouters, Teun Donders, Jurriaan van Seters, Eeke Boonstra, Mona Mina Leon, Lien Thys en Zoë Heyninck.



Ondine is onderdeel van het jubileumjaar Feest aan Zee. In 2018 wordt de tweehonderdste verjaardag van badplaats Scheveningen gevierd met talloze activiteiten. De voorstelling is van 19 juni t/m 7 juli te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Kijk voor kaarten en meer informatie op hnt.nl/ondine