Zweetgeur en moddervlekken maken voetbalshirts waardevoller

Scoor dit WK voetbal door te investeren in gesigneerde voetbalshirts

Veel mensen zitten tijdens het WK aan de televisie gekluisterd en fans zoeken gretig naar een zeldzaam shirt, een handtekening of paar schoenen van hun favoriete speler. Marc Jans, sportmemorabilia-expert bij online veilingplatform Catawiki, legt uit welke gesigneerde objecten het meest waardevol zijn en van welke spelers we tijdens dit WK-seizoen een handtekening moeten proberen te scoren.

Welke items zijn het meest waardevol?

Voetbal is, met 400 miljard fans wereldwijd, de populairste sport ter wereld. Het is dan ook geen verrassing dat sommige fans bereid zijn om een aanzienlijk bedrag te betalen voor een shirt van hun favoriete voetballer, zeker als deze is gesigneerd of gedragen door de speler zelf. Marc Jans legt uit: "De populariteit van de voetballer is een belangrijke factor in de waarde van elk stuk voetbalmemorabilia. In de afgelopen jaren zijn de prijzen van memorabilia enorm gestegen, waaronder voor schoenen, keepershandschoenen en gesigneerde foto’s van Messi, Maradona, Neymar, Ronaldo, Pele en Cruijff. Het duurste object dat we hebben verkocht was een gesigneerd shirt van Lionel Messi voor 2.600 euro." Het wereldwijde record is behaald met het shirt waarin Pele zijn team naar de overwinning leidde tijdens het WK van 1970, dat is verkocht voor bijna 180.000 euro.

Hoe viezer, hoe beter

Er zijn een aantal factoren die de waarde van een voetbalshirt bepalen. Naast de populariteit en het succes van een speler, is ook het moment waarop het is gesigneerd belangrijk." Als het shirt werd gesigneerd op het hoogtepunt van iemands carrière, bijvoorbeeld tijdens de winnende wedstrijd van een seizoensfinale, kan de handtekening zelfs nog meer waard zijn. Het is dan niet alleen een leuk object, maar ook een stukje voetbalgeschiedenis", legt Jans uit. "Een andere belangrijke factor is authenticiteit. Als niet bewezen kan worden dat de handtekening echt is, is het shirt praktisch waardeloos. Een authentieke volledige handtekening op een gedragen shirt verhoogd de waarde, omdat de speler de tijd heeft genomen om het item een persoonlijke touch te geven. De conditie speelt alleen een rol als het shirt niet gedragen is. Als het shirt namelijk wel door de speler is gedragen, dan maken moddervlekken en een lichte zweetgeur het item juist specialer en waardevoller."

Investeer in opkomend talent

Er zijn altijd een paar spelers die een grote verrassing blijken tijdens gigantische evenementen zoals het WK. Het blijft moeilijk te voorspellen van welke spelers je dit jaar handtekeningen zou moeten proberen te bemachtigen, maar er zijn een paar spelers die Jans aanbeveelt. "Het is leuk om handtekeningen te scoren van spelers als Neymar en Ronaldo, maar het is onwaarschijnlijk dat ze nog meer zullen toenemen in waarde, omdat zij wereldwijd al enorm bekend zijn. Minder bekende, maar rijzende sterren zoals Harry Kane en Kylian Mbappe zijn betere keuzes als je wilt investeren. Uiteindelijk hangt het allemaal af van wie het dit wereldkampioenschap goed doet, dit geldt voor zowel de spelers als de teams. Een goed voorbeeld is Hirving Rodrigo Lozano Bahena, een Mexicaanse professionele voetballer die voor de Nederlandse club PSV speelt en voor het Mexicaanse nationale elftal. Zijn gesigneerde shirts zijn een jaar geleden voor 80 euro verkocht in onze veilingen, maar verkopen nu voor prijzen tot wel 300 euro op ons platform, een mooie waardestijging van 275%.’’

Over Catawiki

Catawiki, het online veilingplatform voor zeldzame en moeilijk te vinden objecten, organiseert wekelijkse veilingen in meer dan 80 categorieën, van kunst en antiek tot verzamelobjecten en luxegoederen. Alle veilingen worden samengesteld door interne experts en met meer dan 50.000 bijzondere objecten per week, is er iets te vinden voor iedereen. Vind een object waar u van houdt en Catawiki regelt de rest.