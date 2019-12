Klachten over online discriminatie door geoblocking

ECC: onduidelijkheid over nieuwe regels bij consumenten en ondernemers



UTRECHT – Hoewel geoblocking sinds 3 december vorig jaar is verboden in de EU, ontvangt het Europees Consumenten Centrum (ECC) in Utrecht nog steeds klachten van consumenten over deze vorm van online discriminatie. De regels zijn voor zowel ondernemers als consumenten nog altijd onduidelijk.



Gedupeerden die bij het ECC klagen, betreffen zowel Nederlandse consumenten die door buitenlande websites worden geweerd als buitenlandse consumenten die door Nederlandse ondernemers worden geweigerd. De interventie van de juristen van het ECC heeft in een aantal klachten ertoe geleid dat bedrijven hun website aanpasten en diensten openstelden voor alle EU-inwoners.



Verbod op online discriminatie Sinds de inwerkingtreding van de geoblocking Verordening mogen webshops en websites in de EU consumenten uit het buitenland niet langer blokkeren op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of vestigingsplaats als die willen profiteren van een aanbod of ander prijsvoordeel. Hierdoor zouden ze overal in Europa vrij online moeten kunnen winkelen, prijzen vergelijken en kiezen voor het beste aanbod.



Het centrum stelt vast dat één jaar na intreding van de Verordening nog veel onduidelijk is bij zowel consumenten als ondernemers over wat deze regels nu precies inhouden. Zo verwijzen ondernemers consumenten in de praktijk nog steeds automatisch naar lokale websites met hogere prijzen en weigeren om producten te verkopen aan buitenlandse consumenten. Ook maken nationale betalingssystemen het verrichten van betalingen vanuit het buitenland vaak onmogelijk waardoor consumenten nog steeds niet altijd toegang hebben tot de beste deals.



Meldpunt online discriminatie Consumenten die online op grenzen stuiten, kunnen hierover een klacht indienen bij het meldpunt voor klachten over online discriminatie. Dit meldpunt is ondergebracht bij het ECC in Utrecht. Sinds de nieuwe Verordening weten al veel consumenten hun weg naar dit meldpunt te vinden en zijn er voor consumenten positieve resultaten behaald in diverse bemiddelingstrajecten.



Zo heeft een bekend Nederlandse online veilingplatform zijn diensten opgesteld voor alle EU-inwoners nadat Bulgaarse consumenten bij het ECC klaagden over dat ze geen toegang kregen tot dit platform. Na interventie van het ECC besloot het platform de restricties voor de Bulgaren op te heffen, zodat ook zij er producten kunnen kopen en verkopen.



Ook heeft een Nederlandse scooterverhuurdienst, dankzij de tussenkomst van het ECC, andere betalingsmethoden ingevoerd, die toegankelijk zijn voor buitenlandse consumenten, en accepteert het voortaan rijbewijzen uit alle Europese lidstaten ter verificatie voor het online reserveren van een scooter.