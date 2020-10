'Fervente Verzamelaars' tentoonstelling bij het CODA Cultuurhuis te Apeldoorn

Eigenaar Bonami SpelComputer museum stelt privécollectie beschikbaar voor Apeldoornse tentoonstelling.



Momenteel is er bij het CODA Cultuurhuis in Apeldoorn een bijzondere tentoonstelling gaande, genaamd 'Fervente Verzamelaars'. Bezoekers kunnen kennismaken met een uitgebreide collectie, bestaande uit meer dan 15 privéverzamelingen van de meest opvallende tot de meest zeldzame verzamelobjecten; zoals Treinen, Barbies en Lego, maar ook Furbies, Star Wars, Dinky Toys en Meccano.



Bij één verzamelaar is de verzameling zelfs uitgegroeid tot een waar museum: John Groenewold is eigenaar van Europa's grootste computer- en spelcomputermuseum - het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle. Ook John heeft een deel van zijn privécollectie beschikbaar gesteld voor de ´Fervente Verzamelaars´ expositie.



In Nederland wordt er ontzettend veel verzameld, vaak gaat dit gepaard met een enorme passie of fascinatie voor een bepaald object of onderwerp. Achter deze verzamelingen schuilen dan ook veelal bijzondere en onroerende persoonlijke verhalen. Dit heeft CODA Apeldoorn ertoe bewogen om hier een tentoonstelling aan te wijden. De 'Fervente Verzamelaars' tentoonstelling is vanaf heden te bewonderen en zal nog tot en met 28 februari 2021 doorgang vinden.



John Groenewold is samen met zijn vrouw Naomi eigenaar van het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle. Ook zij hebben een deel van hun spelcomputer verzameling beschikbaar gesteld voor de CODA tentoonstelling. De expositie verschaft ook inzicht in het persoonlijke verhaal achter de verzameling.



John Groenwold zegt over zijn verzameling: "Het spelcomputermuseum was er niet zomaar. Dat begon met verzamelen. Heel veel verzamelen. We huurden destijds een kamer in een oud hotel en bij het vertrek van huisgenoten namen wij hun kamer over, totdat we de volledige bovenverdieping hadden om al onze spullen op te slaan. Om de verzameling bij elkaar te kunnen houden besloten we een museum op te richten. Eerst in het oude gemeentehuis van Epe en in 2015 zijn we tijdelijk verhuisd naar het voormalig postsorteercentrum in Zwolle. Een verhuizing van 600 naar 3000 vierkante meter - en dat hadden we echt nodig. Inmiddels zijn we gevestigd aan de Ossenkamp 4 te Zwolle, waar we de beschikking hebben over een ruim 3.500 vierkante meter expositieruimte."



In de tentoonstelling wordt ook een deel gewijd aan de uitgebreide collectie ADO speelgoed, dat CODA in 2009 heeft aangekocht. Dit houten speelgoed is onlosmakelijk verbonden met een stuk lokale geschiedenis uit de eerste helft van de 20ste eeuw.



Meer weten over de 'Fervente Verzamelaars' tentoonstelling? Bezoek de website van CODA Apeldoorn om meer over de tentoonstelling te lezen of om een toegangskaartje te bestellen. Een entree kaartje voor het museum kost €10, waarna de expositie gratis te bewonderen is. Museumkaarthouders, CODA- en ICOM-leden en kinderen tot en met 15 jaar krijgen gratis toegang. CJP pashouders ontvangen 50% korting op de entreeprijs.



Bezoekers kunnen van 20 september 2020 tot en met 28 februari 2021 een kijkje komen nemen in het centrum van Apeldoorn.



Website CODA: https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/fervente-v...



Website Bonami SpelComputer Museum: https://computermuseum.nl