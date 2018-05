Bureau Veritas' eerste Technical Tank Container Conference

BUREAU VERITAS ORGANISEERT EERSTE INTERNATIONALE TECHNICAL TANK CONTAINER CONFERENCE.



Verschillende partijen delen kennis over ontwikkelingen in de wereldwijde tank container industrie.



Op donderdag 14 juni 2018 organiseert Bureau Veritas haar eerste internationale Technical Tank Container Conference. In de haven van Antwerpen komen de kopstukken uit de tank container industrie samen om kennis te delen en te netwerken. Het evenement bestaat uit twee dagdelen, waarin verschillende sprekers aan het woord komen. Zo wordt er gesproken namens de Haven van Antwerpen, de Haven van Zeebrugge en het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Transport.



Tijdens de conferentie komen veel van de dagelijkse problemen aan bod en wordt er gesproken over de uitdagingen van het toepassen van de juiste wet- en regelgeving en een kijk op de toekomst. “we gaan in diepte kijken wat de technische problemen met tank containers zijn en hoe operators en leasing firma’s daar mee om kunnen gaan. De combinatie van havenmeesters, transport experts, operators en leasing firma’s die alle kanten van het onderwerp belichten, biedt een uitgebreid pakket aan kennis en een waardevol netwerkmoment, waar iedere stakeholder in onze business van kan profiteren.” Aldus Jeroen Schots, Business Manager Transport bij Bureau Veritas BeNeLux en UK.



De inhoud van de conferentie is ontwikkeld om waarde toe te voegen voor alle geïnteresseerden binnen de tank container industrie. Voor zowel technische als kwaliteitsexperts van fabrikanten, leasing firma’s, operators, chemische bedrijven et cetera. “Het is ons doel om in een ontspannen sfeer zoveel mogelijk aspecten van de industrie te belichten, en met zoveel mogelijk partijen kennis te delen tijdens deze conferentie.”



De dagdelen vinden plaats in de Ark, waarna voor de avondsessie de deelnemers worden uitgenodigd in het iconische Havenhuis, op loopafstand van de Ark. Daar staat een Walking Dinner op hen te wachten. Hierna zullen de deelnemers rondgeleid worden in dit bijzondere gebouw en meer te horen krijgen over de haven van Antwerpen.



Het evenement vindt plaats op donderdag 14 juni 2018. Het dagdeel begint om 09.30 en zal worden afgerond om 18.30. De avond sessie begint om 19.00. Voor meer informatie zie: https://bureauveritas.lpages.co/tankcontainerconference/