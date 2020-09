Het Nationale Theater overspoeld met toneelteksten

Oproep levert meer dan 200 nieuwe verhalen op



In juli deed Het Nationale Theater een oproep aan schrijvers, professioneel en amateur, om verhalen in te sturen die reflecteren op de (nasleep van de) coronacrisis. Maar liefst 200 mensen stuurden hun verhalen in. De winnende inzending krijgt een stipendium van €7.500. Deze is beschikbaar gesteld door donateurs van Het Nationale Theater. Onder de inzenders waren romanschrijvers, toneeltekstschrijvers, maar ook inzenders met heel andere achtergronden. Het doel van het stipendium was om andere verhalen op te halen, het gezelschap was nadrukkelijk op zoek naar nieuwe stemmen.



Donateur en voorzitter van de jury Otto de Witt Wijnen: “Ik liep al veel langer met het idee van een wedstrijd rond en had het al bij verschillende instellingen laten vallen. Maar niemand reageerde zo enthousiast als Het Nationale Theater. Als ik nu aan wat mensen vraag hoeveel inzendingen ze denken dat er binnen gekomen zijn, vallen ze van hun stoel als ik zeg dat het er 200 zijn. Ik was echt onder de indruk van de kwaliteit en de veelzijdigheid van de inzendingen.”



De jury heeft alle 200 inzendingen gelezen en beoordeeld. De jury kwam maandag 14 september bijeen om te komen tot een top 10. Deze zal vandaag vrijdag 18 september besproken worden met het Artistieke Team van Het Nationale Theater, waarna de winnaar bekend gemaakt zal worden. De geselecteerde auteur krijgt €7.500 en de opdracht om de synopsis onder begeleiding van een dramaturg van Het Nationale Theater uit te werken tot een tekst die gespeeld zal worden in de programmareeks Het Nationale Theater speelt altijd.



De groep Vrienden en Donateurs van Het Nationale Theater maakt bijzondere projecten mogelijk. Zo steunen ze onder andere HNTonbeperkt, dat voorstellingen toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. Het stipendium is een initiatief om schrijvers te stimuleren en een podium te bieden.



Het Nationale Theater speelt altijd



Het Nationale Theater reflecteert in zijn voorstellingen rechtstreeks op de tijd en de wereld waarin we leven. De stad Den Haag in al zijn diversiteit en de politiek zijn daarbij belangrijke inspiratiebronnen. Als reactie op de coronacrisis ontwikkelde Het Nationale Theater het programma Het Nationale Theater speelt altijd: wendbare producties, met minimale middelen gemaakt, die onder alle omstandigheden kunnen worden gespeeld.



De jury



De jury, onder voorzitterschap van Otto de Witt Wijnen (donateur van Het Nationale Theater en initiatiefnemer), bestaat uit Mariana Aparicio Torres (acteur Het Nationale Theater), Willemijn Barelds (dramaturg Het Nationale Theater), Eric de Vroedt (artistiek leider Het Nationale Theater), Jasmijn van Wijnen (freelance dramaturg) en Mohamed Ziani (programmeur Het Nationale Theater). De jury heeft alle inzendingen geanonimiseerd gelezen.