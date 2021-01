VST Fire Solutions behaalt certificering voor levering sprinklerinstallaties

-Groeibedrijf uit Houten behaalt CCV VBB certificaat voor levering sprinklerinstallaties



HOUTEN, 26 januari 2021 - Toonaangevende aanbieder van brandveiligheidssystemen VST Fire Solutions heeft de VBB Leveren-certificering voor de levering van sprinklerinstallaties behaald. Het certificaat stelt het Houtense bedrijf voor de komende drie jaar in staat om door te groeien en zo nieuwe arbeidsplaatsen te creëren.



De Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblusinstallaties (VBB) vereisten zijn opgesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De vereisten bieden waarborg dat een nieuwe sprinklerinstallatie de beveiliging biedt die men ervan mag verwachten.



Om deze certificering te ontvangen, heeft VST Fire Solutions aanzienlijke inspanningen geleverd om alle aspecten van zijn sprinklersystemen te ontwikkelen om te voldoen aan de hoge lat van de VBB-norm. Een multifunctioneel team dat alle functionele gebieden van het bedrijf vertegenwoordigde, werkte samen bij het ontwikkelen van passende controles. De inspecteurs hebben de bedrijfsdocumentatie beoordeeld en de conformiteit van het sprinklersysteem getest en geaccepteerd.



De certificering is drie jaar geldig en in de jaren 2021 en 2022 zal VST Fire Solutions inspecties ondergaan om ervoor te zorgen dat de veiligheid van zijn sprinklersystemen consistent is met de oorspronkelijke certificering en dat het zijn sprinklersystemen voortdurend verbetert. De controles valideren ook dat er doorlopende controleprocedures aanwezig zijn.



VST Fire Solutions directeur Patrick Stoltenkamp merkte op dat deze nieuwe VBB Leveren-certificering de toewijding van het bedrijf weerspiegelt om het hoogste niveau van veiligheid en voortdurende verbetering van dat aanbod te bieden. Het bedrijf heeft een groeiend klantenbestand en schoolt zelf haar medewerkers.



"We zijn enkele jaren geleden met dit pad begonnen en zijn verheugd dat we enorm succesvol zijn. Het stelt ons in staat om te groeien, meer mensen in dienst te nemen en ze te scholen", zei Stoltenkamp. "Dit is een enorme stap voorwaarts voor VST Fire Solutions en we geloven dat het ons onderscheidt van veel van onze concurrenten op het gebied van veiligheid. We hebben een gecertificeerd veiligheidsprogramma dat niet alleen een bedrijf maar vooral ook hun medewerkers beschermt. We nemen veiligheid buitengewoon serieus."



Over VST Fire Solutions



Als toonaangevende leverancier van sprinklersystemen tilt VST Fire Solutions veiligheid naar een hoger niveau met diensten voor ontwerp, installatie, onderhoud en beheer. VST Fire Solutions gebruikt zijn steeds evoluerende expertise om de veiligheidsdoelen van klanten te bereiken. Met het hoofdkantoor in Houten bedient VST Fire Solutions klanten in heel Nederland. Lees meer op www.vst-fs.nl.