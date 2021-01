Candid neemt marktleider in brand design Millford over

Volgende stap in eerste volledig geïntegreerde marcom platform ter wereld



AMSTERDAM – Candid heeft per 1 januari Millford Brand ID overgenomen. Het bureau is marktleider op het gebied van merklogo’s, visuele identiteit en verpakkingsdesign en werkt voor toonaangevende klanten zoals Ahold, Heineken, Schiphol, PPG, JDE en Unilever. Met deze nieuwste uitbreiding zet Candid de volgende stap in het samenbrengen van alle disciplines voor marketing en reclame in een volledig geïntegreerd platform voor adverteerders. Het eerste in de wereld.



Millford is in 1985 opgericht en houdt kantoor in Leiden. Het bureau won vele awards en is al jaren toonaangevend in het ontwerpen van verpakkingslijnen en brand design, onder meer voor Albert Heijn, Etos, de ANWB en de Nederlandse Loterij. Millford blijft net als de overige bureaus binnen het Candid platform als autonoom bureau onder zijn eigen naam opereren. ,,Met de aansluiting bij het Candid platform behouden we onze individualiteit maar kunnen we direct ons aanbod verdiepen en verbreden en onze klanten meer geïntegreerde en andere disciplines aanbieden”, zeggen eigenaren Moritz Hoekstra en Erik de Graaf. ,,Daarnaast kunnen we binnen het platform onze expertise in visual identity steeds meer en breder naar de digitale expertise binnen Candid vertalen, want offline en online lopen in toenemende mate volledig in elkaar over.”



Ook CEO Rudiger (Ruud) Wanck van Candid stelt dat beide partijen zullen profiteren van de overname. ,,Juist in een steeds competitievere digitale en e-commerce gedreven wereld wordt de expertise van Millford nog belangrijker voor merken om zich te kunnen onderscheiden. Naast het ontwikkelen van een sterke verhaallijn, persoonlijkheid en kernboodschap, is er voor het bouwen van een merk in zowel een fysieke als digitale omgeving ook een strategie voor krachtige visuele componenten nodig”, stelt Wanck. ,,Identity en design zijn de meest effectieve instrumenten om de aandacht van het publiek te trekken en merkherkenning op te bouwen, zowel op een winkelvloer als in webwinkel.”



De overname past naadloos in de groeiambities van Candid. Door overnames van de mediabureaus Stroom en M2Media, de Digital Agency Group met bureaus als Online Company en Havana Harbor, social media expert Daily Dialogues, reclamebureau XXS en onlangs nog Cogonez en door eigen specialisten als cultureel mediabureau BBK en marktonderzoeksbureau Vostradamus ontwikkelde Candid zich de afgelopen jaren tot het grootste onafhankelijke marketing- en reclameplatform van Nederland. Ondanks de coronacrisis en de klappen die de marketing branche daardoor kreeg blijft het platform groeien en zullen dit jaar nog meer overnames volgen, zowel in binnen- als buitenland. Eind 2020 werden voormalig GroupM-topmannen Rudiger Wanck als CEO en Marcel van der Avort als CFO aangesteld om de nationale en internationale expansie verder vorm te gaan geven. ,,Met de overname van Millford laten we nogmaals de groeiambities van ons platform zien”, aldus Candid bestuursvoorzitter Gérard Ghazarian.