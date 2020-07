JBL&G opent een vierde vestiging in Rotterdam

Letselschadebureau JBL&G breidt uit naar Rotterdam. Er komt een vierde kantoor in de Maasstad, naast het hoofdkantoor in Amsterdam en de vestigingen JBL&G Noord en Oost in Groningen en Deventer.



Voor de nieuwe vestiging zoekt JBL&G een ervaren letselschadejurist die eveneens teamleider wordt, maar ook juristen en juridisch medewerkers. De nieuwe teamleider gaat samen met de directie een nieuw team samenstellen, en helpen het kantoor op de kaart te zetten in de regio West.



JBL&G-directeur Steffy Roos du Maine: "We vinden het belangrijk om dichtbij onze cliënten te zitten. Na Amsterdam, Groningen en Deventer was het daarom een logische stap om ook wat meer naar het zuiden en westen te kijken. Rotterdam leek wat dat de beste keuze."



Hoe groot het Rotterdamse team wordt, is volgens Du Maine afhankelijk van de kandidaten die zich melden. “Wij stellen kwaliteit boven kwantiteit, dus we zullen alleen mensen aannemen van wie we denken dat ze goed bij ons team en de kernwaarden van JBL&G passen.”



Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht werd in 2011 opgericht in Assen. Drie jaar later werd besloten met het hoofdkantoor naar Amsterdam te verhuizen. In januari 2019 opende JBL&G Noord in Groningen en in april 2019 JBL&G Oost in Deventer. In totaal werken inmiddels rond de vijftig man voor het kantoor.



Foto: Steffy Roos du Maine (foto: Eliza Zarah)