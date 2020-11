DrugsDialoog : Moet de productie en verkoop van XTC worden gereguleerd?

DrugsDialoog plaatst de tweede maatregel online



Vandaag verschijnt op DrugsDialoog.nl de tweede maatregel, naar aanleiding van een rapport van de Denktank MDMA Beleid ( https://denktank.gitlab.io/mdma-policy-mdmcda-website/) . Deze denktank, bestaande uit 18 deskundigen op het gebied van verslaving, criminaliteit en drugsbeleid, stelt dat een gecombineerde aanpak, waarbij de productie en de verkoop van XTC wordt gereguleerd, de kwaliteit van XTC wordt bewaakt, de misdaad harder wordt aangepakt en het gebruik beter wordt gemonitord zal leiden tot minder gezondheidsschade, minder consumptie per gebruiker, minder criminaliteit en minder milieuschade. DrugsDialoog.nl wil het bredere publiek laten meedenken over dit rapport en plaatst daarom de de maatregel “De productie en verkoop van XTC moet worden gereguleerd” online ( https://www.drugsdialoog.nl/beoordelen/?thesis=196... ).



De bezoeker van de site krijgt de mogelijkheid de maatregel te beoordelen en te vergelijken met een panel van experts. Drugsdialoog.nl bundelt alle beoordelingen en argumenten en gaat vervolgens de dialoog aan met de lokale en landelijke overheid.



Tom Blickman van het Transnational Institutue verwacht dat “regulering van productie en verkoop van XTC de markt voor een groot deel uit de handen van de georganiseerde criminaliteit zal halen.” Ook Iris Freie van de VLOS denkt dat “het aanbod vanuit het illegale circuit zal afnemen.” Michelle Bruijn van de Rijksuniversiteit Groningen is van mening dat “regulering van productie zal leiden tot minder afvaldumpingen”. En Wim van den Brink verwacht dat “regulering van de verkoop zou kunnen leiden tot een (geringe) toename van het aantal gebruikers, maar XTC is niet verslavend en verstandig gebruik geeft nauwelijks gezondheidsschade.”



Iedere maand wordt op DrugsDialoog.nl een nieuwe maatregel geplaatst. Voor- en tegenstanders van het huidige drugsbeleid worden uitgenodigd deze maatregel te beoordelen aan de hand van vijf criteria: volksgezondheid, criminaliteit, economie, milieu en het imago van Nederland in het buitenland. Een vast panel van experts op het gebied van drugsbeleid maakt deel uit van het platform. Deelnemers kunnen hun eigen mening vergelijken met het oordeel van het expertpanel, zich verdiepen in andermans argumenten en op grond daarvan eventueel hun mening herzien.



Drugsdialoog.nl bundelt alle beoordelingen en argumenten en gaat vervolgens de dialoog aan met de lokale en landelijke overheid over deze maatregelen. Op die manier zorgen we ervoor dat de meningen op het platform worden betrokken bij het Nederlandse drugsbeleid.