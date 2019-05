Drie nieuwe acteurs in het ensemble van Het Nationale Theater

Vanaf aankomend seizoen 2019/2020 verwelkomt Het Nationale Theater drie nieuwe vaste acteurs: Rick Paul van Mulligen, Soumaya Ahouaoui en Mariana Aparicio Torres.



Artistiek leider Eric de Vroedt van Het Nationale Theater: “Ik ben heel erg blij met deze nieuwe spelers. Het is weer een vernieuwingsslag van ons ensemble. Deze drie acteurs zorgen voor verjonging en maken ons ensemble nog diverser. De nieuwe acteurs hebben veel in vlakke vloer-theaters gespeeld, ik hoop dat zij deze doe-het-zelf-mentaliteit, grote betrokkenheid en transparante speelstijl meenemen naar de grote zaal en het HNT-gezelschap.”



Rick Paul van Mulligen



Alle drie zijn ze geen onbekenden van Het Nationale Theater. Zo speelde Rick Paul van Mulligen eerder in Othello in regie van Daria Bukvić. Voor zijn rol in Othello werd hij genomineerd voor de Arlecchino. In 2020 gaat deze voorstelling in reprise op tournee langs de schouwburgen in het hele land. Van Mulligen is naast zijn theaterwerk bekend van films als Bella Donna’s, tv-serie A’dam – E.V.A. en zijn recente deelname aan het populaire televisieprogramma Wie is de Mol. Aankomend seizoen speelt hij mee in de voorstelling Gebroeders Leeuwenhart van HNTjong die dit najaar te zien is. “Ik heb al vaker met Rick Paul mee gewerkt”, vertelt De Vroedt. Hij is een stevige acteur, heel humoristisch, virtuoos en dramatisch. Hij heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld en een enorme présence in de zaal. Hij is een eigen theaterpersoonlijkheid, daarom snap ik dat ze hem voor een tv-programma als Wie is de Mol vragen en als presentator van het Theatergala.”



Soumaya Ahouaoui



Soumaya Ahouaoui schitterde vorig jaar in de succesvolle voorstelling Melk & Dadels in regie van Daria Bukvić. Een voorstelling van ROSE Stories en Stichting Daria Bukvić In alliantie met Het Nationale Theater. “Met Soumaya heb ik nooit eerder gewerkt”, vertelt De Vroedt. “Ze sprong eruit tijdens de werksessie voor nieuwe acteurs die we hebben gedaan”, zegt de artistiek leider. “Bij Melk & Dadels viel ze mij al heel erg op. Ze was scherp, geestig, intelligent en heel snel én kon het publiek goed inpakken. Ze is de ideale actrice. Ze kan drama en humor goed combineren.” Soumaya schittert vanaf het voorjaar van 2020 in de Leedvermaak trilogie. Ook werkt zij dit seizoen mee aan De laatste getuigen van Het Nationale Theater, onderdeel van Theater na de Dam.



Mariana Aparicio Torres



“Ik heb heel veel gewerkt met Mariana”, vertelt De Vroedt. Ze speelde in meerdere delen van Mightysociety. Bij Het Nationale Theater was zij te zien in We zijn hier voor Robbie (regie Eric de Vroedt) en Metropolis 1 (regie Sadettin Kirmiziyüz). “Mariana kan met zoveel humor spelen: echt een ras comédienne. Tegelijkertijd is haar speelstijl ook zo intelligent: enorm fijn om mee te werken. We spreken elkaars taal. Zoals alle nieuwe acteurs heeft ook zij twee kanten. Ik noem het vaak onderlaag- en bovenlaag. Een bovenlaag van humor, scherpte, sarcasme en ironie. Tegelijkertijd durft zij daaronder ook heel persoonlijke emoties aan te spreken.” Mariana speelt komend seizoen in Sexual Healing en de Leedvermaak trilogie.