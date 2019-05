Sylvania introduceert Gro-Lux LED Helios – gamechanger in ledverlichting voor de tuinbouw

Sylvania aanwezig op GreenTech-beurs, stand 235 in hal 8



Tienen (België), 27 mei 2019 – Sylvania, toonaangevend leverancier van verlichtingsoplossingen voor consumenten, professionals, architecten en specialisten, viert zestig jaar innovatie in tuinbouwverlichting met de Gro-Lux-reeks lampen en armaturen, voor het eerst geïntroduceerd in 1959. Het nieuwste Gro-Lux-product in deze reeks, LED Helios, is als eerste te zien in de Sylvania-stand tijdens de GreenTech-beurs in Amsterdam van 11 tot en met 13 juni 2019.



Met trots introduceert Sylvania Gro-Lux LED Helios, het nieuwste verlichtingssysteem voor de tuinbouw, voorzien van de meest geavanceerde ledtechnologie. De Gro-Lux LED Helios-lampen hebben de bekende T5-vorm, zijn hermetisch afgesloten tegen vocht en voorzien van een innovatief gaskoelingsysteem, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de traditionele metalen koellichamen. De Gro-Lux LED Helios-lampen hebben de beste efficiëntie in hun klasse en een laag energieverbruik. Sylvania kan op maat gemaakte ledspectra bieden, zodat de Gro-Lux LED Helios-lampen geoptimaliseerd kunnen worden voor het betreffende gewas.



Sylvania’s Gro-Lux LED Linear, een van de eerste ontwikkelingen die in staat zijn om zowel de kracht als de doeltreffendheid van hogedruknatriumtechnologieën te evenaren, biedt een van de meest efficiënte fotosynthetische fotons in de branche. Kwekers hebben behoefte aan flexibele tuinbouwverlichtingsystemen, en de unieke modulaire opbouw van de oplossing van Sylvania maakt een eenvoudige installatie mogelijk met de plug-and-play vrijheid om het spectrum te optimaliseren door het aanpassen van de ledmodules. Dezelfde standaardmodules zijn te gebruiken in combinatie met Sylvania’s ledarmaturen voor bovenverlichting, of afzonderlijk in kleinere installaties voor optimale ontwerpvrijheid.



Sylvania op GreenTech

De Gro-Lux LED Helios-lampen en het modulaire LED Linear-systeem zijn te zien tijdens de GreenTech-beurs. Tijdens dit evenement is verlichtingsexpert James Hooker, R&D Manager Special Products bij Sylvania, beschikbaar om te praten over Sylvania’s zestig jaar aan innovatie in de tuinbouwverlichting: van de ontwikkeling van ’s werelds eerste tuinbouwlamp in 1959 tot en met de introductie van de nieuwste, geavanceerde ledlampen en -armaturen van vandaag. De Sylvania stand vindt u in hal 8, stand 235.