Aurobindo Pharma begrijpt en steunt ‘duurzaamheidseis’ verzekeraars

Aurobindo heeft geschrokken kennisgenomen van de kritiek in de uitzending van het BNN/VARA-programma Zembla op 11 april. Aurobindo benadrukt dat er geen enkele aanleiding is om aan de kwaliteit van haar medicijnen te twijfelen. Het bedrijf wil graag een constructieve dialoog aangaan met alle direct-belanghebbenden. In Hyderabad spreken we inmiddels met een aantal betrokken partijen.



Aurobindo wil graag de zorgen wegnemen bij verzekeraars en pensioenfondsen. Het bedrijf is van harte bereid een door verzekeraars voorgestelde ‘duurzaamheidseis’ te onderschrijven en te ondertekenen. Verzekeraars en pensioenfondsen zijn welkom voor een werkbezoek aan haar fabrieken in de Indiase regio Hyderabad. Aurobindo wil volkomen transparant zijn over haar operaties.



Aurobindo maakt generieke medicijnen waar elke dag vele mensen over de hele wereld baat bij hebben. Dit gebeurt volgens de geldende lokale arbeids- en milieuwetgeving. De medicijnen voldoen aan alle strenge internationale en nationale regelgeving. Verschillende onafhankelijke instanties (zoals de USFDA , EDQM and MHRA) controleren dit streng en regelmatig.



Aurobindo vindt het jammer dat het tv-programma Zembla tijdens haar filmopnames in Hyderabad op géén enkele wijze contact heeft gezocht met het hoofdkantoor ter plaatse, voor een dialoog met onze directie en medewerkers. Een kijkje ter plaatse was dan zeker mogelijk geweest. Hiermee had Zembla haar informatie uit de eerste hand gehad.



Ook betreuren wij dat Aurobindo niet de kans heeft gehad om vóór de uitzending kennis te nemen van de exacte inhoud van het programma. In de bewuste uitzending van 11 april uit Zembla een aantal zware beschuldigingen. Hierdoor is het Nederlandse publiek een ongenuanceerd en tendentieus beeld voorgeschoteld. Aurobindo nodigt Zembla graag uit voor een bezoek aan haar productiebedrijven in Hyderabad.