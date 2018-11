BNG Bank passeert grens van 5 miljard euro duurzame obligaties

BNG Bank heeft bij internationale beleggers de afgelopen weken twee duurzame obligaties geplaatst ten behoeve van kredietverlening aan gemeenten en woningcorporaties. In totaal heeft de bank sinds 2014 acht duurzame obligaties ter waarde van EUR 5,2 miljard geplaatst op de kapitaalmarkt, waarmee ze op dit terrein behoort tot de meest vooraanstaande banken in Nederland.



BNG Bank financiert met de opbrengst de meest duurzame gemeenten en woningcorporaties van Nederland. De partijen worden geselecteerd aan de hand van een methodologie die is ontwikkeld door Telos, het centrum voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit van Tilburg. De gemeenten of woningcorporaties die in hun categorie het meest duurzaam zijn, worden gekoppeld aan een (euro)lening uit de opbrengst van deze obligatie. Zo wordt de opbrengst van de deze week uitgegeven ‘Sustainability Bond’ van EUR 750 miljoen gebruikt voorleningen aan 125 Nederlandse gemeenten die in hun categorie (bijvoorbeeld: grootste of kleinste gemeenten, agrarische gemeenten of voormalige industriële gemeenten) het best scoren op duurzaamheid.



De systematiek van Telos is gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals of ‘Global Goals’ die zijn ontwikkeld door de Verenigde Naties. Telos heeft 14 van de 17 Global Goals bij gemeenten kunnen meten. In de periode 2014-2018 is de score van gemeenten op vrijwel alle doelen stabiel gebleven dan wel verbeterd. BNG Bank stimuleert zelf, samen met de VNG, de invulling van de Global Goals door gemeenten. Zo is de bank in gesprek gegaan met gemeentebestuurders over duurzaamheid, onder meer tijdens vier lokale inspiratiebijeenkomsten en tijdens een landelijke bijeenkomst in de ‘Climate Planet’ in Utrecht. Daarnaast heeft de bank lokale ondernemers uitgedaagd om hun duurzame ideeën te pitchen tijdens een ‘Global Goals Social Impact Challenge’. De finale daarvan is komende woensdag 28 november bij de VNG in Den Haag. De winnaar komt in aanmerking voor financiering door BNG Bank of het BNG Duurzaamheidsfonds.



'Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van de strategie van de BNG Bank. De bank wil het bewustzijn over duurzaamheid bij klanten vergroten door kennisoverdracht, innovatieve financiering én de uitgifte van duurzame obligaties. Daarnaast speelt de bank met deze obligaties in op de groeiende behoefte aan duurzame beleggingen bij nationale en internationale kapitaalverschaffers. BNG Bank heeft de afgelopen tien jaar meer dan EUR 100 miljard aan krediet verstrekt aan haar klanten in de publieke sector en behoort tot de grootste financiers van het Energieakkoord', zegt Olivier Labe, lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank.



BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van EUR 150 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.