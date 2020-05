Het nieuwe straatwerven met rode loper door corona

Save the Children ging vandaag als eerste hulporganisatie in Nederland van start met het ‘nieuwe straatwerven’. Door voor de deur een rode loper van 1,5 meter uit te rollen, blijven wervers op veilige afstand. Robert Valentijn, hoofd van het huis-aan-huis-wervingsteam van Save the Children: “De rode loper is een echte ijsbreker. We zien dat mensen meer ontspannen zijn, doordat er gemakkelijker en duidelijker afstand wordt bewaard.”



Ruim eenderde van de inkomsten van hulporganisatie Save the Children, komt voor uit straatwerving. De organisatie stopte ruim 6 weken geleden met het werven aan de deuren, net zoals alle andere hulporganisaties. Valentijn: “Wij gingen nog redelijk lang door en hielden toen ook afstand, maar je merkte dat mensen zich er ongemakkelijk bij begonnen te voelen. Voor ons reden om meteen te stoppen.” Ondertussen gaat het werk van Save the Children onverminderd door en zijn fondsen - juist nu er ook in arme landen en vluchtelingenkampen corona uitbreekt - hard nodig.



1.5 meter samenleving



Ook hulporganisaties moeten zich aan de 1.5 meter samenleving aanpassen. Samen met fondsenwervingsbureau Emolife ging Save the Children in gesprek over een nieuwe manier van werven. Valentijn: “Zij kwamen met dit idee en wij sloegen er meteen op aan.” Op 5 mei vond in Gouda de pilot plaats. De reacties waren positief. “Mensen vinden het goed dat de gepaste afstand meteen duidelijk te zien is. Sommigen stelden vragen over hoe wij nu omgaan met corona in bijvoorbeeld vluchtelingenkampen. Het is belangrijk om ook die vragen te kunnen beantwoorden”, aldus Valentijn. In totaal 4 van de 10 huishoudens besloot donateur te worden. Zij konden contactloos inschrijven, door na het bezoek via sms hun donateurschap te bevestigen.



Na Gouda, zal er ook in Den Haag en Rotterdam op deze manier geworven worden. Via Emolife starten vermoedelijk eind deze maand ook andere hulporganisaties met deze manier van werven.