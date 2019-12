Killer clowns nemen Jaarbeurs over

Killer clowns, zwaardslikkers, dwergen en een vrouw die aan haar haren door het luchtruim zweeft. Op 27 en 28 december is de enige originele versie van The Circus of Horrors te zien in de Jaarbeurs. Een gruwelijke show voor volwassenen die zijn weerga niet kent. Na Moskou en Tokyo is nu Utrecht aan de beurt. Onder aanvoering van Dokter Haze en een heuse rockband passeren de meest bizarre freaks de revue.



The Circus of Horrors is een Engelse showproductie die in 1995 ontstaan is en zijn première beleefde op het prestigieuze Glastonbury festival. De artiesten spelen geen freaks. Het zijn freaks. Gecombineerd met rock muziek worden de meest opvallende, gruwelijke en verbijsterende tricks getoond in een niet te evenaren presentatie vol met special effects. Wereldwijd is The Circus of Horrors een veelgevraagde productie geworden. In Engeland haalde de show de finale van Britain’s got Talent en maakte zelfs furore op West End. Tienduizenden Britten bezochten inmiddels deze hit voorstelling. De freaks veroverden eerder Moskou met hun originele voorstelling en ze waren de grote sensatie van het Fuji Rock Festival in Japan. Het succes is in de entertainmentwereld niet onopgemerkt voorbij gegaan. Kopieën schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. Niet één haalde echter het niveau van het origineel. Dokter Haze en zijn Horror Circus deelden het podium met sterren als Alice Cooper, Eminem, Iron Maiden en Oasis. The Circus of Horrors is op 27 en 28 december in de Jaarbeurs te zien. Toegang vanaf 16 jaar.