Puurspanje – winnaar van de Luxury Lifestyle Awards 2020

Opnieuw een prijs voor familiebedrijf Puurspanje. Deze makelaar én vooral regiospecialist aan de Costa Blanca Zuid en Costa Cálida won de prestigieuze Luxury Lifestyle Award 2020. Hieraan ging een grondig onderzoek vooraf door deze internationale organisatie. Meer dan 10.000 producten en diensten worden beoordeeld in 400 categorieën in 60 landen. Uit honderden aanmeldingen is Puurspanje geselecteerd voor een beoordelingsonderzoek. Facetten als vakkennis, reputatie, servicebereidheid en klantenwaardering zijn uitgebreid onderzocht. Niet alleen klanten maar ook bouwers, promotors en advocaten werden gevraagd hun ervaringen te delen middels enquetes, dit alles ten einde een duidelijk beeld te verkrijgen. Resultaat van dit onderzoek: de jury riep Puurspanje uit tot winnaar in de categorie Beste Luxury Real Estate makelaar in Zuid Spanje.



Het winnen van een award in een jaar dat loodzwaar is voor de branche, is nog belangrijker dan in andere jaren. Naast de meerdere branche gerelateerde prijzen die Puurspanje eerder won, is ook het membership AIPP (wereldwijde branche organisatie voor accreditatie van makelaars, bouwers en promotors) belangrijk om zich te kunnen onderscheiden ten opzichte van andere partijen. Onderscheid is hét codewoord in een overaanbod van verkopende partijen. Veelal zonder jarenlange ervaring, kantoor en opgebouwde historie waaruit geloofwaardigheid blijkt. Veel mensen kijken uit naar een lichtje aan t einde van de tunnel, bereiden hun zoektocht naar dé perfecte woning onder de Spaanse voor maar weten niet waarop te selecteren. Heel eenvoudig: jarenlange ervaring als makelaar in de regio, een kantoor ter plaatse, lidmaatschap van branche organisatie’s, klanten waarderingen en waarderingen door organisatie’s en instellingen waarbij zorgvuldig onderzoek is gedaan.



Daphne van der Stegen: “Het winnen van deze award is niet alleen een bevestiging van onze bedrijfsfilosofie, een bekroning op ons werk maar zeker een drive om ook onze toekomstige klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij zijn er meer dan klaar voor om mensen te voorzien van eerlijke en correcte informatie en zo onze kennis en deskundigheid te tonen. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet; kwaliteit voor onze klanten is het enige dat telt!’’



Een zoektocht opstarten van een pareltje onder de Spaanse zon kan door contact op te nemen via https://www.puurspanje.nl