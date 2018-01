Op 26 januari jl. is Hammy de Beukelaer na een kort ziekbed op 87-jarige leeftijd overleden. De Beukelaer begon in de jaren '60 als stuntman en brak in '67 door met zijn stuntteam Hammy de Beukelaer bij de serie FLORIS van Paul Verhoeven.



Zijn bedrijf bestaat nog steeds en heeft in de afgelopen jaren aan meer dan 500 nationale en internationale producties meegewerkt. In 2008 ontving het stuntteam van Hammy de Beukelaer een Gouden Kalf met als juryrapport "25 jaar het beste zijn in wat je doet".