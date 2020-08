Jonge gastcuratoren maken expo: Van Daar

In een nieuwe tentoonstelling Van Daar, die vanaf 11 december te zien is in het Limburgs Museum, vertellen Limburgse jongeren met Indische en Molukse roots over hun familiegeschiedenis. Zo schijnen zij 75 jaar na de Japanse capitulatie en de daaropvolgende afwikkeling van ‘Indië’ hun eigen licht op een onderbelichte historie. Wie interesse heeft in zo’n rol als gastcurator kan zich vanaf vandaag melden bij het Limburgs Museum.



TRACING YOUR ROOTS



De jonge gastcuratoren zullen in de aanloop naar de tentoonstelling hun eigen geschiedenis in Limburg onderzoeken. Onder begeleiding van stichting Zieraad (Yvette Kopijn en Helen Sumter) duiken ze in vier workshops in de archieven van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Ze maken kennis met stamboomonderzoek, duiken in de Indonesische en Molukse geschiedenis en interviewen hun eigen (groot)ouders. De resultaten van dit project Tracing your roots vormen vanaf 11 december de kern van de tentoonstelling Van Daar.



Museumdirecteur Bert Mennings is overtuigd van deze nieuwe aanpak: “We willen een inclusief museum zijn. Daarom vragen we gastcuratoren van verschillende vakgebieden en gemeenschappen om een eigen perspectief te bieden op verleden, heden en toekomst van Limburg. Zo creëren we een meerstemmige dialoog. Als museum voor cultuur en geschiedenis in Limburg verzamelen, tonen en vertellen we alle verhalen van hier.”







VERZWEGEN GESCHIEDENIS



Tussen 1945 en 1965 arriveerden tegen de 300.000 mensen uit voormalig Nederlands-Indië in Nederland. In Limburg kwamen veel Indische Nederlanders en Molukkers terecht. Die migranten hebben Limburg en Nederland voorgoed veranderd: naar schatting 2 miljoen Nederlanders hebben vandaag de dag een persoonlijke link met wat ooit Nederlands-Indië was.



Maar de komst naar Nederland betekende vooral een groot keerpunt in het leven van de migranten zelf. Een geschiedenis die niet altijd voldoende aandacht heeft gekregen. Niet van de overheid, niet van musea, en zelfs niet van alle betrokkenen: binnen sommige families werd er over de geschiedenis gezwegen. In de Nederlandse samenleving komt er steeds meer ruimte voor herbezinning op het koloniale verleden.



CULTUUR VAN ZWIJGEN



Yvette Kopijn (Gastcurator van de tentoonstelling Van Daar) van stichting Zieraad komt zelf uit een gemengd Nederlands-Indisch gezin. “Ik ondervond aan den lijve hoe migratie, een oorlogstrauma en de daaraan verbonden cultuur van zwijgen kunnen leiden tot gevoelens van uitsluiting, ontworteling en er niet mogen zijn,” zegt Kopijn. Met die ervaring probeert ze jongeren met hun (groot)ouders in gesprek te brengen.



AANMELDEN LIMBURGSE JONGEREN



De workshops zijn op zaterdag 10, 31 oktober, en op 7 en 14 november. Limburgse jongeren van 15 tot 35 jaar met wortels in Indië/Indonesië gaan samen met een groep van gelijkgestemden op zoek naar hun eigen roots en familiegeschiedenis. Vier zaterdagen lang duiken ze in de Indisch/Molukse geschiedenis, maken ze kennis met genealogie en stamboomonderzoek, en interviewen en filmen ze hun eigen (groot)ouders om familieverhalen vast te leggen. Het programma sluit af met een Familiedag, waarna het mogelijk is om deel te nemen aan de tentoonstelling Van Daar in het Limburgs Museum. Die expo is te zien tot en met 28 maart 2021.



Interesse? Aanmelden kan via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-tracing-your-r...