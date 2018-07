Occasionimport zaak voor professionals

Om de Nederlandse wegen te vrijwaren van auto’s met teruggedraaide kilometertellers, dient de import van occasions te worden overgelaten aan professionals. Alleen het gespecialiseerde autobedrijf is in staat om (vrijwel) alle relevante achtergrondinformatie over een buitenlandse tweedehands auto boven water te krijgen en dat kan de autokoper een heleboel ellende en kosten besparen.



Uit een onderzoek van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) blijkt dat bij 1 op de 10 uit Duitsland geïmporteerde auto’s de tellerstand niet deugt en bij nog eens 1 op 10 er gerede twijfel bestaat. Bij de importauto’s van BOVAG-bedrijven werd echter geen enkele onregelmatigheid geconstateerd. BOVAG-bedrijven - zowel merkdealers als onafhankelijken - beschikken doorgaans dan ook over een groot en betrouwbaar internationaal netwerk voor het aanvullen van hun bedrijfsvoorraad.



Kat in de zak



Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van BOVAG: "In tegenstelling tot consumenten die op eigen houtje een auto importeren, zijn de professionals in staat om systemen in en rondom de auto of het dealernetwerk te raadplegen, waarmee de staat van onderhoud en de juiste kilometerstand geraadpleegd kan worden. Het professioneel getrainde oog levert uiteraard ook een bijdrage in de juiste beoordeling van de koopwaar. Nu blijkt dat bij ruim 20 procent van alle importauto’s uit Duitsland grote twijfel is over de kilometerstand en bij 1 op de 10 aantoonbaar daarmee is gerommeld, adviseer ik iedereen die import overweegt toch eerst even bij een BOVAG-bedrijf te informeren naar de mogelijkheden. Een kat in de zak is zonder deskundige begeleiding immers snel gekocht en kan ook veel problemen opleveren met betrekking tot achterstallig onderhoud. Vaak is met zo’n aankoop duizenden of tienduizenden euro’s gemoeid en dan moet men niet over één nacht ijs gaan."



Import populair



De import van tweedehands auto’s heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen, tot bijna 210.000 stuks in 2017. Die toename valt eenvoudig te verklaren door de structureel lagere nieuwverkoop sinds het begin van de economische crisis, waardoor er nu ook minder occasions verkrijgbaar zijn in Nederland. Bovendien werden in het afgelopen decennium voornamelijk nieuwe auto’s verkocht waar de gemiddelde occasionkoper minder interesse voor heeft, zoals kleine stadsauto’s en diesels. Het aantal verkochte occasions in ons land schommelt al jarenlang tussen de 1,8 en 2 miljoen, terwijl het jaarlijks gemiddelde voor nieuwe auto’s sinds 2008 op circa 430.000 ligt. De Nederlandse occasionkoper is echter voornamelijk op zoek naar een compacte of middenklasse-auto op benzine, van enkele jaren oud en met een lage kilometerstand. Die zijn schaars op de binnenlandse markt en daarom maken veel autobedrijven gebruik van de vrije Europese markt om dit soort auto’s te importeren en daarmee te voldoen aan de vraag van het Nederlandse publiek. Duitsland is veruit het favoriete land om occasions vandaan te halen, vanwege de grote markt en omdat auto’s daar vaak luxer zijn uitgerust.



Vereniging Aanpak Tellerfraude



Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) is het samenwerkingscollectief van BOVAG, RAI Vereniging, ANWB en VNA. VAT heeft een samenwerkingsovereenkomst met de RDW om samen tellerfraude te bestrijden. Het onderzoek van VAT en RDW verschijnt een maand nadat het Europees Parlement de Europese lidstaten heeft opgeroepen om maatregelen tegen tellerfraude te nemen. RDW en VAT ondersteunen een internationale aanpak en roepen Duitsland op om de registratie van tellerstanden verplicht te stellen en deze tellerstanden te delen. Eerder heeft Europa al bepaald dat vanaf 20 mei 2018 de tellerstand bij de apk verplicht in een nationale database opgenomen moet worden. Duitsland is hiermee al gestart en uitwisseling van tellerstanden tussen Nederland en Duitsland is al mogelijk (via Eucaris), maar in de praktijk gebeurt dat nog niet. Met België wisselt de RDW al met succes tellerstanden uit.