Symposium over kinderen met een verstoorde taalontwikkeling

Stichting Milo biedt op 15 maart 2018 bij Zuyd Hogeschool in Heerlen een avondvullend programma aan over Ondersteunde Communicatie voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken. Milo organiseert dit symposium voor ouders en professionals in het kader van de Week voor Zorg en Welzijn 2018. Met dit symposium wil Milo ook samenwerkingsverbanden versterken met betrokkenen in zorg en onderwijs in de regio Limburg.



Stichting Milo richt zich op zorg aan kinderen waarbij het niet of nauwelijks spreken samengaat met meervoudige beperkingen die het gevolg zijn van een ontwikkelachterstand, een aandoening of een syndroom zoals Down, Rett, Angelman of Prader-Willi, en die toch willen communiceren. Communicatie ondersteunende voorzieningen kunnen een oplossing bieden.



Experts van Milo delen in dit symposium de nieuwste inzichten vanuit praktijk en wetenschap onder het motto ‘Niet kunnen praten? Toch communiceren!’.



Programma



Bianca Gurian verzorgt de opening en inleiding op deze avond. Zij is orthopedagoog-generalist en als behandelcoördinator verbonden aan Milo. Stichting Milo wil in dit symposium haar kennis delen over het ontwikkelen en inzetten van Ondersteunde Communicatie (OC) bij cliëntgerichte en cliënt ondersteunende zorg en dienstverlening aan kinderen die niet of nauwelijks spreken.



‘Welke woorden kies je voor een communicatiebord of voor het inrichten van een spraakcomputer?’ is het centrale thema van de lezing van dr. Stijn Deckers over kernvocabulaire in OC-hulpmiddelen. Hij is als manager behandelcoördinatie verbonden aan Milo.



Daarna volgt een workshopronde met vier parallelsessies.



Angela van Kruisbergen en Karin van Helden, OC behandelaars, verzorgen de workshop Interactief voorlezen. Zij laten onder meer zien hoe je een boek interactief maakt en de deelnemers kunnen zelf ervaren hoe interactief en ondersteund voorlezen in z’n werk gaat.



Loes Luijten, behandelcoördinator geeft in de workshop Ankergestuurd werken achtergrondinformatie over dit onderwerp. En ze legt uit hoe je een begrippennetwerk ontdekt, kunt opbouwen en betekenisvol kan maken vanuit het perspectief van het kind.



In de workshop Communicatiepaspoort zal Bianca Gurian de deelnemers ondermeer antwoord geven op vragen zoals: Wat is een communicatiepaspoort? Waar moet je op letten? en Hoe maak je een communicatiepaspoort?



Danielle Golsteijn, trainer Milo Academy en Stijn Deckers verzorgen de workshop Kennismaken met OC-hulpmiddelen en met Stichting Milo. Deelnemers kunnen zelf ervaring opdoen met OC-hulpmiddelen, van eenvoudige spraakknoppen tot een PODD boek, een iPad en oogbesturing. En er is ruimte om specifieke vragen te bespreken.



Locatie en aanmelden



Het symposium vindt plaats op het adres Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen. Vanaf 18.00 uur wordt u ontvangen in de centrale hal van Zuyd Hogeschool. Het programma begint om 18.30 uur en wordt om 21.30 uur afgesloten.



Uitgebreide informatie over het programma staat op www.stichtingmilo.nl/limburg. Belangstellenden kunnen zich op die pagina aanmelden voor dit symposium. Deelname is gratis. Aanmelden voor 7 maart 2018.



Over Milo



Stichting Milo wil bewerkstelligen, dat Ondersteunde Communicatie breed toegankelijk wordt en naast de basale en medische zorg een volwaardige plaats krijgt in zorg, onderwijs en andere vormen van dienstverlening. Dat doet Milo met een landelijk netwerk van zelfstandig gevestigde vakspecialisten die als OC-behandelaar zijn verbonden aan Milo. Zij werken vanuit huis en in de omgeving van de cliënt. De koppeling met de Leerstoel Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening en kennisontwikkeling. De overdracht hiervan gebeurt in de vorm van opleidingen, trainingen en coaching voor cliënten, ouders, zorgverleners en leerkrachten.