De Jong Intra en Oad starten intensieve samenwerking op busreizen

Twee van Nederlands bekendste busreisorganisaties, De Jong intra vakanties en Oad gaan intensief samenwerken bij de uitvoer van de busreizen. Per direct vertrekken de reizen van beide organisaties vanaf hetzelfde vertrekpunt in Zeddam. Ook worden (aanvoer)servicelijnen en taxivervoer gezamenlijk uitgevoerd. Vanochtend zijn voor het eerst de reizen vanuit het gezamenlijke vertrekpunt vertrokken.



De huidige marktsituatie heeft ons duidelijk gemaakt dat er moet worden samengewerkt. Coby van Dongen, commercieel directeur De Jong Intra vakanties, en Arjan Koster, directeur Oad hebben de afgelopen maanden veelvuldig met elkaar gesproken, en daar is uiteindelijk deze samenwerking uit ontstaan. “Wij passen qua klanten- en productportfolio heel goed bij elkaar”, aldus Arjan Koster. “Onder andere door de servicelijnen gezamenlijk uit te voeren, besparen we kosten, wat in deze tijd noodzakelijk is “



Coby van Dongen vult aan: “Onlangs is ons oorspronkelijke wisselpunt in Beek, als gevolg van de corona crisis failliet gegaan. Vanuit Oad kregen we gelijk de helpende hand om voortaan samen vanuit Zeddam, het wisselpunt van Oad, te gaan vertrekken. Het is mooi dat in deze barre tijden, dit soort samenwerkingen ontstaan.”



Het jaar 2020 is een zeer teleurstellend jaar voor beide organisaties. Echter met de nieuwe samenwerking kijken beiden met vertrouwen naar de toekomst.