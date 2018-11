Parlementariërs zetten ondernemers Zuid-Holland in het zonnetje

-Honselersdijk: Europarlementariër Wim Camp (CDA) bezoekt De Winter Logistics



-Maasdijk: Tweede Kamerlid Arne Weverling (VVD) gaat naar VTM Telecom



-Rotterdam: Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD) gaat naar rederij Anthony Veder



-Krimpen a/d IJssel: Europarlementariër Dennis de Jong (SP) bezoekt zelfstandig AH-supermarkt De Block



-Den Haag: Tweede Kamerlid Selcuk özturk gaat naar restaurant Mevlana



-Waddinxveen: Generaal-majoor Cees Matthijssen gaat op bezoek bij HTC Parking en Security





Verschillende Europarlementariërs en Tweede Kamerleden gaat op vrijdag 16 november, de Dag van de Ondernemer, op werkbezoek bij kleine en middelgrote bedrijven in Zuid-Holland. Dat doen ze om ondernemers te bedanken voor hun lef, doorzettingsvermogen en enorme bijdrage aan economie en maatschappij. Ook organiseren diverse gemeenten in de provincie eigen activiteiten waarmee zij hun lokale ondernemers in het zonnetje zetten.



De Dag van de Ondernemer werd drie jaar geleden het leven geroepen is een sympathieke, nieuwe traditie om circa 1,8 miljoen zelfstandig ondernemers in ons land te prijzen voor wat zij doen. Initiatiefnemer MKB-Nederland benadrukt daarbij de enorme bijdrage die zij leveren voor economie en werkgelegenheid, maar ook maatschappelijk.



Zo drijft het voortbestaan van lokale sportverenigingen, clubs, culturele evenementen en festiviteiten vaak voor een onmisbaar deel op de sponsoring en inzet van plaatselijke ondernemers. Onderzoek door Panteia toonde in 2016 al aan de maatschappelijke bijdragen van bedrijven tot 100 medewerkers een economische waarde vertegenwoordigen van ruim 1 miljard euro.



Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is de Dag van de Ondernemer vooral een positieve en feestelijke dag, maar met een serieuze ondertoon. “Mensen zien dat niet de grote bedrijven maar juist de vele duizenden betrokken en actieve lokale mkb-ondernemers de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken versterken.”



De derde editie van de Dag van de Ondernemer kent een recordaantal activiteiten. Op bijna locaties vinden tal van activiteiten plaats zoals feestelijke ondernemersontbijten, plaatselijke of regionale ondernemersverkiezingen, borrels en bedrijfsbezoeken door plaatselijke, provinciale, landelijke en Europese politici. ’s Ochtends vroeg ontvangt minister-president Rutte enkele ondernemers en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in het Torentje. In buitenlandse handelssteden worden feestelijke bijeenkomsten georganiseerd door een aantal ambassades en exportplatform NLinBusiness.



Europarlementariër Wim van de Camp (CDA) gaat om 10.00 uur op bezoek bij De Winter Logistics in Honselersdijk. Ondernemer Eric de Winter zal Camp meenemen in de wereld van de agrologistiek (bloemen en planten), waar de klok sneller tikt dan elders.



VVD-Kamerlid Arne Weverling is tussen 09.00 en 10.20 uur te gast bij Hans Olsthoorn, eigenaar van VTM Telecom in Maasdijk, dat hoogwaardige ict- en telecomoplossingen levert voor de zakelijke markt.



Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD) gaat aan boord bij rederij Anthony Veder in Rotterdam, dat wereldwijd actief is in het transport van vloeibaar gas. Zij wordt ontvangen door manager business and fleet development Björn van de Weerdhof.



Europarlementariër Dennis de Jong (SP) brengt een bezoek aan franchise AH-supermarkt van de broers William en Ed de Block in Krimpen a/d IJssel, waar zij net ook een visspeciaalzaak hebben geopend.



DENK-Kamerlid Selcuk özturk gaat in Den Haag proeven bij het Turk-Anatolische specialiteitenrestaurant Mevlana, dat meerdere filialen heeft. Eigenaar Mustafa Sekerli heeft de ambitie om van Mevlana een landelijk merk in de horeca te maken.



Generaal-majoor Cees Matthijssen (plv commandant der strijdkrachten) gaat in Waddinxveen op bezoek bij HTC Parking en Security van ondernemer Peter Thun, met wie Defensie eerder al heeft samengewerkt. HTC behaalde dit jaar de 10e plaats in de MKB Innovatie top 100.