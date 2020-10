Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

Uit een eerste rondgang onder meerdere ziekenhuizen in Nederland krijgen wij het beeld dat, net als in het voorjaar, tijdens de huidige tweede coronagolf minder patiënten met acute hartklachten en acute beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of eerste hulp.



Uit de op 22 oktober jl. gepresenteerde analyse van de verwijsdata van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ZorgDomein blijkt ook dat huisartsen minder verwijzingen voor hun patiënten uitschrijven naar de ziekenhuiszorg. ‘Vorige week lag het aantal verwijzingen naar ziekenhuiszorg op 72% van wat we zouden verwachten zonder coronacrisis,’ aldus de NZa. Dat zijn voor de gehele specialistische zorg 58 duizend minder verwijzingen dan verwacht in deze periode.



De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen. Het is niet nodig om het ziekenhuis bij (acute) klachten te mijden, ook nu doen ziekenhuizen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen.



Net als in het voorjaar doen wij daarom de oproep om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij de huisartsenpost of 112 te melden. En bij acute verlamming, spraak- of taalstoornis 112 te bellen.



Namens de volgende organisaties:



Harteraad, hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen deze mensen en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening. Harteraad komt ook op voor de belangen van meer dan 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.



De Hartstichting werkt samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers aan oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen. We financieren onderzoek, geven steun en voorlichting aan patiënten en willen extra levens redden bij een hartstilstand.



De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. De missie van NVVC is het ontwikkelen en faciliteren van hoogkwalitatieve cardiovasculaire zorg in Nederland.



De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen en artsen in opleiding tot neuroloog. De NVN richt zich op de kwaliteit van zorg voor mensen met aandoeningen van de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Zij doet dat door het toepassen, ontwikkelen en delen van neurologische kennis en kunde