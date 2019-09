Sligro Food Group heeft kennis genomen van een aankondiging van een mogelijke claim aan haar adres van het consortium Jumbo & Coop, voortvloeiend uit de transactie rond de verkoop van EMTé aan dit consortium in 2018.

In de fase na de transactie heeft de brutowinstmarge van EMTé zich volgens de kopers niet in lijn met hun verwachtingen ontwikkeld.



Het volledige persbericht is te downloaden door middel van het Pdf-bestand.