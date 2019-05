Winnaars Integron klant- en medewerkerbeleving awards 2019 bekend

-Winnaars Klantbeleving Awards: Reym, Hollister, POSG, Yes Telecom, Thermotraffic, ATM, Roler.



Voor het tiende jaar op rij heeft Integron de best presterende organisaties op het gebied van klant- en medewerkerbeleving onderscheiden tijdens de Beleving Awards. Op dinsdag 21 mei vielen in evenementenlocatie InnStyle in Maarssen in 15 categoriën evenzoveel organisaties in de prijzen. Grote winnaar was ICT-bedrijf ICTZ dat met twee awards naar huis ging. In de categorie eNPS (meest aanbevolen door medewerkers) werd twee keer een award uitgereikt. De twee beste performers boekten een identiek resultaat.



De Beleving Awards van Integron



Integron heeft in 2018 voor ruim 300 opdrachtgevers de tevredenheid, beleving en het aanbevelingsgedrag onder hun klanten en/of medewerkers inzichtelijk gemaakt. De organisaties met de beste resultaten zijn genomineerd voor een beleving award.



Winnaars per categorie:



Klantbeleving categorie Afvaldienstverlening: Reym



Medegenomineerden waren: IRADO en ATM



Klantbeleving categorie Handel en Industrie: Hollister



Medegenomineerden waren: CoffeeClick en DFE Pharma



Klantbeleving categorie Dienstverlening: POSG



Medegenomineerden waren: Albron en Facilicom Solutions



Klantbeleving categorie ICT & Telecom: YES Telecom



Medegenomineerden waren: Axians en Info Support



Klantbeleving categorie Transport en Dienstverlening: Thermotraffic



Medegenomineerden waren: Ewals Cargo Care en Flash Group



Klantbeleving categorie NPS (meest aanbevolen door klanten): ATM



Medegenomineerden waren: Ewals Cargo Care en Reym



Klantbeleving categorie grote stijger: Roler



Medegenomineerden waren: Axians en POSG



Medewerkerbeleving categorie Overheid en Non Profit: A+O Metalektro



Medegenomineerden waren: Stichting Rinis en ZOwonen



Medewerkerbeleving categorie Handel en Industrie: Sakura



Medegenomineerde was: ATAG Verwarming



Medewerkerbeleving categorie Onderwijs: Iselinge Hogeschool



Medegenomineerden waren: VIAA Hogeschool en Marnix Academie



Medewerkerbeleving categorie Dienstverlening: 1nergiek



Medegenomineerden waren: Progress-PME en FRIS



Medewerkerbeleving categorie ICT & Telecom: ICTZ



Medegenomineerden waren: Nsecure en Vecozo



Medewerkerbeleving categorie Zorg: IVT



Medegenomineerden waren: Stichting Rosa Spierhuis en MEE Rotterdam



Medewerkerbeleving categorie eNPS (meest aanbevolen door medewerkers): ICTZ en Stichting Rosa Spierhuis



Medegenomineerde was: Iselinge Hogeschool



Medewerkerbeleving categorie grootste stiiger: Comicro



Medegenomineerden waren: FRIS en Smallsteps



