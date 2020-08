Tuinders Zuidplaspolder ontlasten het elektriciteitsnet van Stedin

Tuinders in de Zuidplaspolder gaan het elektriciteitsnet van netbeheerder Stedin op piekmomenten ontlasten. De afgelopen jaren is de elektriciteitsvraag in de Zuidplaspolder fors gestegen. Hierdoor raakt het net van Stedin langzaamaan vol. Eind 2024 komt er een nieuw transformatorstation in de Zuidplaspolder en is het probleem opgelost. De tuinders gaan nu helpen om te zorgen dat in de tussentijd niet de maximale capaciteit van het net wordt bereikt.



Stedin heeft contracten afgesloten met de partijen AgroEnergy en Tenergy. Zij staan in contact met tuinders in de Zuidplaspolder. Tuinders zijn grootverbruikers én leveranciers van elektriciteit. Voor de belichting van kassen verbruiken ze veel stroom, terwijl bij de verwarming van de kassen veel elektriciteit wordt opgewekt. Zodra Stedin merkt dat er een grote piek in elektriciteitsverbruik aan zit te komen, hebben Tenergy en AgroEnergy met drie tuinders afspraken gemaakt om hun belichting uit te zetten of verwarmingssysteem (WKK) aan te kunnen zetten. De tuinder die bereid is om dit te doen, krijgt hiervoor een vergoeding.



Schuiven met vraag en aanbod



Doordat vraag en aanbod van elektriciteit niet goed verdeeld is, kan er op sommige plekken in het net overbelasting plaatsvinden. Door te schuiven met vraag en aanbod kun je pieken afvlakken. Samen met drie tuinders kunnen AgroEnergy en Tenergy in de Zuidplaspolder in totaal voor vijf megawatt aan elektriciteit ‘schuiven’. Dat is ongeveer de benodigde capaciteit om 5000 huishoudens (vergelijkbaar met de plaats Moordrecht) van stroom te voorzien. Stedin, AgroEnergy en Tenergy bereiden zich nu voor op de uitvoering. Verwachting is dat eind 2020 de tuinders het net in de Zuidplaspolder voor het eerst gaan ontlasten.



Het is voor het eerst dat netbeheerder Stedin op deze schaal flexibiliteit in het elektriciteitsnet toepast. Stedin deed in eerdere projecten op kleinschalige wijze al ervaring op met deze manier van werken. Stedin verwacht samen met andere netbeheerders de komende jaren deze methodiek vaker met andere partijen toe te passen, als mogelijk tijdelijk alternatief voor het verzwaren van het elektriciteitsnet en het besparen van maatschappelijke kosten.



Zuidplaspolder



De Zuidplaspolder is een overwegend groen en agrarisch gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Het gebied heeft twee regionale netbeheerders: Stedin (Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel) en Liander (Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop). Samen met landelijk stroomnetbeheerder TenneT ontwikkelen Liander en Stedin een vier hectare groot transformatorstation dat in eind 2024 in het gebied komt te staan.