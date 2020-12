Michel Dückers benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Crises, veiligheid en gezondheid’

Vanaf vandaag bekleedt Michel Dückers (1979) de bijzondere leerstoel ‘Crises, veiligheid en gezondheid’ aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Crises en rampen bedreigen de veiligheid en gezondheid van mensen. Denk aan de actuele coronacrisis alsook aan rampen zoals aardbevingen door gaswinning en wereldwijde klimaatverandering. Het is daarom relevanter dan ooit om onderzoek te doen naar de gevolgen van een crisis voor mensen. Maar ook om de georganiseerde reactie van onder meer overheden en dienstverleners hierop te onderzoeken. Daarom hebben vier organisaties, die zich ieder binnen hun eigen domein bezighouden met rampen en crises, hun al bestaande samenwerking verder bekrachtigd in de vorm van deze bijzondere leerstoel; te weten ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV), het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Michel Dückers: “Al jaren houd ik mij bezig met het effect van grote en kleinere crisissituaties op mensen, de sociale dynamiek van onrust en de reactie hierop van overheden, bedrijven en burgers. Ik ben dan ook heel blij dat ik dankzij de samenwerking tussen vier grote spelers op het snijvlak van crises, veiligheid en gezondheid, deze bijzondere leerstoel mag gaan invullen. Ik verheug me erop op deze manier wetenschap en praktijk samen te brengen en een bijdrage te leveren aan strategieën en manieren om in tijden van crises daarmee om te gaan.” Over Michel Dückers Prof. Dr. Michel Dückers is programmaleider rampen en milieudreigingen bij het Nivel en wetenschappelijk adviseur bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Zijn huidige onderzoek richt zich op de kwetsbaarheid van mensen in gemeenschappen in binnen- en buitenland tijdens de coronacrisis. Naast lange termijn gezondheidseffecten van de aardgasbevingen in Groningen, heeft hij onder andere onderzoek gedaan naar effecten van blootstelling aan rampen en andere potentieel schokkende gebeurtenissen in verschillende culturen. Michel adviseert sinds 2009 overheden over gezondheidsonderzoek en nazorg bij calamiteiten.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. De Faculteit is voortdurend bezig om de theoretisch en methodologisch stevig gefundeerde kennisdomeinen - psychologie, sociologie, pedagogiek, onderwijskunde en vakdidactiek verder te ontwikkelen.



Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. ‘Kennis voor betere zorg’ is onze missie. We vinden het belangrijk dat mensen in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Ons onderzoek draait uiteindelijk om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.



Het IFV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland.



ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum biedt preventieve ondersteuning en -advies, doet wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en verzorgt opleidingen en trainingen. ARQ zorgt voor mensen met psychotraumaklachten door screening, diagnostiek en behandeling. Daarnaast adviseert ARQ organisaties en overheid over de inrichting van zorg voor getroffenen.