Ook voetballers met handicap voortaan bij profclub

‘Bijzondere Eredivisie’ van start dankzij schenking VriendenLoterij



Het is de ultieme droom voor vrijwel iedere jongen of meisje met een passie voor voetbal: spelen bij Ajax, FC Groningen of NAC. Tenminste, als ze gezond zijn. Want voor kinderen met een handicap is het lokale G-voetbalteam vaak het hoogst haalbare. Met de Bijzondere Eredivisie komt daar verandering in. Door het initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) kunnen ook voetbaltalentjes met een handicap voortaan uitkomen voor een Eredivisieclub. De nieuwe competitie is mogelijk dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij. Ambassadeur Johnny de Mol verraste NSGK met een cheque van € 938.000 voor het project.



In Nederland zijn naar schatting 250.000 gehandicapte kinderen en jongeren. Zij staan vaak letterlijk en figuurlijk buitenspel. Terwijl het voor hen juist extra belangrijk is om te sporten, want sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. En door samen te sporten leer je vriendjes en vriendinnetjes kennen, heel belangrijk voor een groep die bovengemiddeld vaak eenzaam is. Maar de sportparticipatie onder mensen met een handicap is laag.



Door de Bijzondere Eredivisie wordt het ook voor deze kwetsbare jonge mensen mogelijk om te dromen van voetballen voor een profclub. Clubs als Ajax, De Graafschap, FC Groningen en NAC nemen elk een G-team uit hun regio onder hun hoede. Deze teams meten hun krachten in een meerjarige competitie. Zo geven we ook jongeren met een handicap de kans om te dromen, het beste uit zichzelf te halen, te groeien en te schitteren.



Door de competitie krijgt het G-voetbal een impuls, niet alleen in kwaliteit maar ook in bekendheid: de start van de competitie wordt gevolgd in een tv-programma dat wordt uitgezonden door KRO-NCRV op NPO1. Producent Skyhigh TV heeft het programma bedacht en zal het produceren in coproductie met KRO-NCRV.



NSGK en Skyhigh TV hadden al langer de wens om deze competitie voor kinderen met een handicap op te zetten en voor het voetlicht te brengen. Dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij komt die wens nu uit. Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: “We zetten ons in voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn en gezondheid. Samen maken we zo de samenleving aangenamer en beter. Dit initiatief is daarvan een mooi voorbeeld. Door NSGK te steunen hopen wij dat de ‘Bijzondere Eredivisie’, dé nationale competitie voor G-voetballers, een vanzelfsprekende plek krijgt binnen de profclubs van de Eredivisie en de amateurverenigingen in Nederland.”



Het streven is dat de competitie volgend seizoen zal starten voor een periode van minimaal drie jaar. In die tijd worden sponsors gezocht om er een blijvende competitie van te maken. Acht Eredivisieclubs hebben al toegezegd om mee te doen.