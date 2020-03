Ioniserende luchtreiniging voorkomt besmetting Corona

Zweeds onderzoek uit 2015 ineens super relevant tijdens pandemie



RIDDERKERK – Ultra high density ionisatie kan voorkomen dat het Coronavirus zich via de lucht verspreidt. De technologie neutraliseert 97 procent van alle virussen in de lucht en kan daardoor ingezet worden in publieke ruimtes, openbaar vervoer, vliegtuigen, ziekenhuizen, wachtkamers, scholen en kinderdagverblijven, maar ook op werkplekken en thuis.



De werking is in 2015 aangetoond door onderzoek van het Zweedse Karolinska Instituut en de universiteit van Linköping, dat werd gepubliceerd in het gerenommeerde Nature Scientific Reports. Bij dierproeven bleek dat de zogeheten IonFlow ultra high density ionisatie luchtzuiveringstechnologie virussen uit de lucht verwijdert en verspreiding via de lucht voorkomt. Ineens is dat onderzoek weer actueel omdat met deze technologie ook de besmetting met het Coranavirus beperkt kan worden.



De gepatenteerde technologie verwijdert de allerkleinste deeltje uit de lucht, die diep doordringen in de bloedbaan en longen. Simpel gezegd gebeurt dat doordat zwevende deeltjes via een ionisator negatief worden geladen en aangetrokken worden door een positief geladen collectorplaat. Tot nu werden dit soort luchtreinigers vooral gebruikt door mensen met COPD en astma, omdat ze ultra klein fijnstof, allergenen en schimmels in de lucht elimineren. Het Zweedse onderzoek toonde echter aan dat deze technologie ook de verspreiding van via de lucht overdraagbare virussen kan voorkomen. Het Karolinska Instituut, de grootste en bekendste medische universiteit van Zweden die elk jaar de laureaten van de Nobelprijs voor de geneeskunde benoemt, deed proeven op cavia’s met het calicivirus, rotavirus en het griepvirus (Panama 99). Virussen die tijdens de jaarlijkse griepepidemie wereldwijd aan 250.000 tot 500.000 mensen het leven kosten. Daarbij bleek dat geen van de cavia’s die aan het virus werden blootgesteld besmet raakte als de ionisator actief was. Van de cavia’s waarbij de lucht niet werd gezuiverd via ionisatie raakte driekwart wel besmet.



De gepatenteerde technologie is door het Zweedse LightAir verwerkt in de IonFlow luchtreinigingssystemen, die in Nederland op de markt worden gebracht door importeur Habitat Solutions. Dat bedrijf merkt dat er meer vraag ontstaat naar deze systemen, met name door mensen die op internet de zoektermen luchtreiniging en Coronavirus intikken. Toevallig heeft het bedrijf begin dit jaar de website ademschonelucht.nl gelanceerd, die in deze crisistijd steeds vaker wordt gevonden. ,,De technologie verwijdert luchtmobiele virussen en dus ook het Coronavirus. Het reduceert het risico op overdracht via de lucht aanzienlijk”, zegt directeur Rob Jansen.



De Zweedse fabrikant heeft de afgelopen maanden veel apparaten aan onder meer China en Zuid-Korea geleverd, zodat ze zo goed als uitverkocht zijn. De Nederlandse importeur heeft nog voorraad. ,, We hebben hier een oplossing die we niet willen achterhouden. We willen tijdens deze crisis onze hulp aanbieden door apparaten ook te verhuren aan de zakelijke markt, zolang dat kan. Voor consumenten is alleen koop mogelijk”, aldus Jansen.