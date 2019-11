Ouders en kinderen protesteren op 20 november tegen kinderarmoede

PERSBERICHT



Ouders en kinderen protesteren op 20 november op de Zuidas tegen kinderarmoede



Het geld klotst tegen de plinten en toch leven bijna 400.000 kinderen in armoede. De kloof tussen arm en rijk groeit met de dag, ook in Nederland. Dat is onaanvaardbaar en daarom gaan ouders en kinderen op 20 november naar dé plek waar het geld zit: de Zuidas. Woordvoerder Eva Yoo Ri Brussaard: “Elk kind verdient een kans, maar zoveel ouders kunnen nauwelijks rondkomen. Daarom voeren wij vandaag actie op de Zuidas. Hier worden dagelijks miljarden verhandeld, terwijl bijna één miljoen mensen op een houtje moet bijten. Mark Rutte kán iets doen aan die ongelijkheid, maar komt niet verder dan pleisters plakken. Wij eisen structurele maatregelen, zoals een verhoging van het minimumloon en een betaalbare woning.’



Op 20 november vragen wij aandacht voor kansongelijkheid en kinderarmoede in Nederland. Het programma bestaat uit optredens van kinderen en diverse sprekers over kinderarmoede. Wij zoeken op deze dag de samenwerking met bedrijven op. Want om armoede te bestrijden, is veel hulp nodig.



Op 20 november is het precies dertig jaar geleden dat de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van het Kind aannam. Hierin is vastgelegd dat ieder kind het recht heeft om mee te mogen doen in de samenleving en ieder kind de kans moet krijgen te worden wie hij kan en wil zijn. Ook in Nederland is dit recht dertig jaar na de ondertekening van de Verklaring van de Rechten van het Kind nog niet gegarandeerd. In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen op in armoede en alleen al in Amsterdam is er voor één op de vier gezinnen is niet genoeg geld voor sociale activiteiten.



Dit moet anders. Kinderarmoede.nl gelooft dat wanneer ouders economisch zelfstandig zijn en goed voor zichzelf kunnen zorgen, zij ook beter voor hun kinderen kunnen zorgen. Zo gaan we de strijd tegen armoede aan. Want zoals Floris (15) op 10 oktober jl. al in de Tweede Kamer zei: “Wij willen een normaal leven. Een huis en een ouder die zich aan het eind van de maand geen zorgen hoeft te maken over of we nog warm kunnen eten.”



Programma



16.00 - 16.30 uur: Bezoeken en uitnodigen van mensen uit het bedrijfsleven om te komen kijken.



16.30 - 18.00 uur: Voordrachten, muzikale optredens en sprekers over kinderarmoede.



Locatie:



Station Amsterdam Zuid-WTC aan het Zuidplein in Amsterdam



Over ons



Kinderarmoede.nl is een initiatief van stichting Single SuperMom. Kinderarmoede.nl wil samen met onze partners het hele gezin versterken en kinderarmoede bestrijden. Onze aanpak is vernieuwend wat wij geloven dat het de ouders zijn die er uiteindelijk voor zorgen dat hun kinderen niet meer in armoede hoeven op te groeien. Maar wij kunnen dit niet alleen bereiken. Daarom willen wij bedrijven ook de mogelijkheid bieden om mee te denken om zo tot slimme en creatieve oplossingen te komen voor het bestrijden van kinderarmoede in Nederland.



Noot voor de pers:



Wilt u meer informatie over dit persbericht of wilt u een of meerdere van de aanwezige gezinnen interviewen, dan kunt u contact opnemen met Kinderarmoede.nl via info@singlesupermom.com of op telefoonnummer 06-38109238 / 06-84070600.