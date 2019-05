Wieleman Westervoort Hofleverancier

Zalencentrum Wieleman in het Gelderse Westervoort mag het Koninklijke Wapen voeren met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Aanleiding is het honderdjarig bestaan van het horecabedrijf deze maand. Deze koninklijke onderscheiding voor bedrijven is verleend door Koning Willem-Alexander. Locoburgemeester Hans Sluiter van de Gemeente Westervoort maakte de onderscheiding bekend en overhandigde het plakkaat tijdens de drukbezochte eeuwfeest-receptie. Het Hofleverancierschap kan worden verleend aan kleine en middelgrote bedrijven die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en 100 jaar of meer bestaan. De bestuurders van het bedrijf en de onderneming zelf moeten van onbesproken gedrag zijn en de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf moet duidelijk zijn.



Het horecabedrijf Wieleman is in 1919 gestart met een café door Drikkus en Sientje Wieleman. In 1954 namen hun zoon Herman en zijn vrouw Riet Hooijman het bedrijf over en breidden het café uit met een feestzaal. In 1988 namen hun zoon Martin en zijn vrouw Diny Lamers het bedrijf over. Zij ontwikkelden het verder naar groot zalencentrum. Inmiddels werkt hun zoon Martijn al weer vele jaren in het bedrijf en is verder geïnvesteerd in groei en kwaliteit. Hij neemt vanaf deze maand de dagelijkse leiding over. Het familiebedrijf is door vier generaties uitgegroeid tot een multifunctioneel horecabedrijf met 9 zalen, een café, een slijterij, een groot buitenterras en een cateringtak. Er werken totaal 40 medewerkers. Diverse sprekers tijdens de jubileumreceptie roemden de gastvrijheid van Zalencentrum Wieleman voor feesten en partijen voor particulieren, bedrijven en verenigingen uit heel Gelderland, voor de grote dorpsfeesten kermis, carnaval, jaarfeest ‘Westervoort in Beweging’ en Koningsdag en voor landelijke muziekfeesten.



Het eeuwfeest in het weekend van 10 tot en met 12 mei kende een uitgebreid programma met jubileumreceptie (600 gasten), feestavond (800 gasten) en muzikale cultuurmiddag (300 gasten). Ter gelegenheid van 100-jarig bestaan is het boek ‘Wieleman, 100 jaar een begrip in Westervoort (1919-2019)’ van Willem Vlijm verschenen (234 pagina’s). De derde en vierde generatie Wieleman en hun medewerkers kijken met heel veel plezier en dankbaarheid terug op dit speciale jubileum.



