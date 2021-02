Lokaal Ideaal helpt kleine winkeliers samen concurreren met webshops

Platform gaat landelijk om noodlijdende MKB door coronacrisis te slepen



ZWOLLE – Kleine, lokale winkeliers hebben geen schijn van kans om online te concurreren met de grote webshops, zeker nu de meeste vanwege de coronamaatregelen gedwongen gesloten zijn. Het nieuwe Lokaal Ideaal brengt lokale middenstanders samen op één platform, zodat ze hun producten online kunnen verkopen aan klanten en meteen thuis kunnen laten bezorgen.



Het platform is met succes gestart in Zwolle en gaat zijn diensten vanaf februari stap voor stap aanbieden in zestig Nederlandse steden met meer dan 50.000 inwoners. Daarvoor wordt een crowdfundingsactie gelanceerd.



In feite is Lokaal Ideaal een combinatie van een collectieve webshop en een bezorgdienst. Winkeliers die zich aanmelden kunnen hun producten via de website verkopen. In Zwolle hebben inmiddels 30 lokale winkeliers zich aangesloten bij het platform. Bakkers, slagers, bloemisten, een fietsenwinkel, verswinkels, groenteboeren, kappers, cadeauwinkels, een viswinkel, een dierenwinkel, een wijnhandel en een kousenwinkel. Het platform bezorgt alle verschillende, bestelde producten bij die winkels tegelijk op een zelfgekozen moment van de dag thuis bij de klant, als een soort Picnic voor lokale winkeliers.



,,Al voor de coronacrisis werden lokale winkeliers helemaal ondergesneeuwd door grote webshops. Door corona is dat alleen maar erger geworden”, zegt initiatiefnemer en directeur Maarten Zijlstra van Lokaal Ideaal. ,,Kleine ondernemers hebben niet de tijd, het geld of de technische kennis om een goede webshop te runnen en producten thuis te bezorgen. Dat is voor de meeste ook niet rendabel. Maar de e-commerce markt groeit en wordt steeds belangrijker. Daarom willen we hen helpen om hun klanten met hetzelfde gemak producten te laten bestellen als bij als Bol.com of Wehkamp. Dat kan als je samen als collectief optrekt.”



Het platform regelt alle technische zaken, de presentatie van producten, de promotie van de website, de bestellingen en de bezorging. ,,Omdat alles lokaal is gaat dat bezorgen met de fiets. Iedereen vanaf 15 jaar kan dat doen”, legt Zijlstra uit.



Lokaal Ideaal is begonnen in Zwolle, om te testen of alles goed werkt en of er voldoende animo is. Volgens Zijlstra staan ondernemers te trappelen om mee te doen en zijn veel klanten bereid hun lokale winkelier te steunen, in coronatijd nog meer dan anders. Een dergelijk platform is echter pas rendabel als het landelijk wordt uitgerold. Daar start Lokaal Ideaal in februari mee. Het platform wil binnen vijf jaar opschalen naar de zestig grootste steden van Nederland. Per stad wil het minimaal 50 aangesloten winkeliers hebben. ,,In een stad als Zwolle is dat genoeg, maar in grotere steden als Amsterdam of Utrecht willen we er minstens 150”, aldus Zijlstra.



Om die landelijke uitrol mogelijk te maken is Lokaal Ideaal een crowdfundingsactie begonnen. Die is zeer succesvol van start gegaan. ,,We zien veel interesse om mee te doen, algemeen en vanuit de retail. Er is veel behoefte om wat te doen namens en voor de retailers”, zegt Zijlstra.