Kunstproject Lost Connections - Onthulling grootste kanten sluier ter wereld

Vooraankondiging online première op 16 november, kijk hier voor een impressie

Volgens Ellis Schoonhoven, beeldend kunstenaar en oprichter van De Nieuwe Creatieven, kan de helende kracht van vrouwelijke energie ons helpen de verbinding met onszelf en anderen terug te vinden. De keuze voor kant kwam als vanzelf omdat het zo transparant en kwetsbaar lijkt maar tegelijkertijd zo oersterk en gracieus is. Kant, dat ontstaat als weefsel door losse draden te verbinden, is tijdloos en veelzijdig. Het werk laat de kijker stilstaan bij de schoonheid die er al om ons heen is maar die we niet (meer) zien, voelen of ervaren en ontsluierd moest worden.De sluier ontstond bij het maken van een schets en staat symbool voor enerzijds het probleem en anderzijds de oplossing van de ‘Lost Connections’. We lijken te leven achter een sluier, tonen niet onze ware ik en ontwijken de directe verbinding. Anderzijds staat de sluier wereldwijd en door de eeuwen heen voor vrouwelijkheid, bescherming en is een metafoor voor de verbinding tussen het aardse en het spirituele.Vrouwen vanuit de hele wereld werkten mee aan het kunstproject: van Nederland tot Mexico en van Nieuw Zeeland tot Iran. Er was geen haast, het proces was een doel op zich: vertragen, verbinden, helen. Verschillen in taal, cultuur of afkomst vormden geen barrière: de gemeenschappelijke wens om vrouwelijke energie te verbinden was voldoende. Centraal bij alle stappen in het kunstproject staat de koppeling tussen ambacht en technologie: bij het maken, samenwerken, het tentoonstellen en het delen.De online tentoonstelling is een productie van Ellis Schoonhoven en choreograaf Shura Glasmacher die zal worden gefilmd in een historische fabriekshal in de Papierfabriek Nijmegen. De korte film annex tentoonstelling zal op 16 november 2020 te zien zijn.