Minister van Gehandicaptenzaken reikt Toegankelijkheidsplaquette uit

Het Nationale Theater ontvangt op 22 februari uit handen van Rick Brink, de minister van Gehandicaptenzaken, de Toegankelijkheidsplaquette van De Zonnebloem. Het Nationale Theater en de Zonnebloem vinden het belangrijk dat, ook als je in een rolstoel zit, je zonder zorgen van een avond theater kunt genieten.



De feestelijke uitreiking vindt plaats voorafgaand aan de voorstelling Othello, die speciaal is aangepast voor blinden en slechtzienden. HNTonbeperkt verzorgt een speciale meet & feel. Een inleiding om kennis te maken met de stemmen van de acteurs en het decor en de kostuums alvast te voelen. Tijdens de voorstelling vertelt een blindentolk van Komt het Zien! live precies wat er op het podium gebeurt. De bezoekers die hiervan gebruik maken, horen de audiobeschrijving via een koptelefoon.



Een toegankelijk theater



Het Nationale Theater staat nu op de Onbeperkt Eropuit-kaart van De Zonnebloem. Vorig jaar bezochten mystery guests de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui. Beide theaters kregen een technische keuring. Bovendien kreeg het personeel een workshop over hoe je het theaterbezoek voor iemand die in een rolstoel zit zo prettig mogelijk maakt. Zo paste Het Nationale Theater de bordjes in de lift aan, maakte drempels beter berijdbaar met een rolstoel en zorgde voor meer specifieke informatie op de website om een theaterbezoek goed voor te bereiden.



Feestelijke uitreiking



Op zaterdag 22 februari overhandigt Rick Brink, de eerste (verkozen) minister van Gehandicaptenzaken van Nederland, de Toegankelijkheidsplaquette namens De Zonnebloem aan Saartje Oldenburg, initiatiefnemer van HNTonbeperkt. Minister Brink en De Zonnebloem vinden het belangrijk dat culturele instellingen voor iedereen toegankelijk zijn. Rick Brink: “Ik maak me sterk voor een samenleving waarin iederéén mee kan doen, of dat nu op school is, op het werk of tijdens een avondje uit. In Nederland zijn er 2 miljoen mensen met een beperking. Ook die mensen moeten gewoon kunnen genieten van een avond theater, zonder obstakels”.



HNTonbeperkt



Deze speciale voorstelling van Othello maakt deel uit het programma HNTonbeperkt. Sinds 2018 maakt Het Nationale Theater hiermee voorstellingen toegankelijk voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen met een extra gevoeligheid voor prikkels. Initiatiefnemer Saartje Oldenburg kreeg het afgelopen jaar veel waardering voor HNTonbeperkt tot in de Tweede Kamer aan toe. Ze zegt hierover: “We zijn blij met alle erkenning. Maar we zijn er nog niet. We sluiten ons aan bij het pleidooi van Rick Brink om meer geld vrij te maken om onze samenleving inclusiever te maken. Zonder extra financiering vanuit fondsen en overheid kunnen wij niet alle benodigde aanpassingen aan onze gebouwen maken en wordt het erg lastig om toegankelijke voorstellingen aan te blijven bieden. Structurele financiering is dus noodzakelijk.”