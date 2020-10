De omzet nam in het derde kwartaal van 2020 met 9,5% af ten opzichte van vorig jaar. Deze afname was volledig autonoom. Cumulatief nam de omzet over de eerste drie kwartalen van 2020 af met 14,4%. Gecorrigeerd voor de omzet die in het eerste halfjaar 2020 nog vanuit de acquisitie van De Kweker (sinds juli 2019) werd toegevoegd, was cumulatief sprake van een autonome afname van 16,8%.



