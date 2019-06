Uitnodiging: MARIN test door kinderen bedacht ‘schip van de toekomst’

Uitnodiging Pers



vrijdag 28 juni 10.00-11.15 uur



Dit betreft een uitnodiging voor de pers om aanwezig te zijn bij dit event. Deze informatie is niet bedoeld voor publicatie. Vrijdagmiddag 28 juni volgt een officieel persbericht met beeldmateriaal voor verdere publicatie.



MARIN test door kinderen bedacht ‘schip van de toekomst’



Zeilvis als containerschip, met netten om containers op te vangen



Vier winnende schoolklassen zijn vrijdag 28 juni bij de prijsuitreiking van de wedstrijd ‘Ontwerp jouw schip van de toekomst’ van MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland). Het winnende schip in de vorm van een zeilvis met optrekbaar zeil, een wrijvingsloze haaienhuid en een flexibele bewegende staart, wordt dan getest in een van de testfaciliteiten bij MARIN.



Het idee voor deze wedstrijd ontstond toen MARIN vorig jaar als eerste onderzoeksinstituut ter wereld haar 10000e scheepsmodel testte*. Directeur Bas Buchner: “We wilden na 10000 modellen niet achteruit kijken, maar vooruit. Daarom hebben we de kinderen van Nederland gevraagd na te denken over de schone, slimme en veilige schepen van de toekomst. En met geweldig resultaat: een containerschip in de vorm van een zeilvis, met netten om containers die dreigen overboord te slaan op te vangen. Voor zo’n goed idee heb je echt kinderen nodig!”



Er deden bijna honderd klassen en kinderen mee aan de wedstrijd. Soms werkte een klas met elkaar aan één ontwerp, soms maakte iedereen in de klas een eigen ontwerp. MARIN kreeg allerlei goede ideeën, tekeningen en filmpjes toegestuurd. Schepen met zonnepanelen, zeilen, windmolens en waterstofmotoren voor een schone voortstuwing, drijvende ziekenhuizen voor zeedieren, cruiseschepen met pretparken, chillrooms en escape rooms en slimme zelfvarende schepen met camera’s en radars.



Uiteindelijk heeft MARIN niet één winnaar gekozen, maar de beste ideeën van verschillende klassen gecombineerd tot het ontwerp van het ‘schip van de toekomst’. Daarvan is een echt schaalmodel gemaakt dat vrijdag wordt getest in de testfaciliteiten van MARIN. Natuurlijk in het bijzijn van de winnaars: groep 7 en 8 van de Triangel in Ede, groep 8 van de Mariënborn in Oosterbeek en de Plusklas groep 5 van De Spiegel in Den Haag. Net als bij Model 10000, Zr. Ms. Den Helder als nieuwste schip voor de Koninklijke Marine**, maakt MARIN van deze eerste proef een gebeurtenis met golven, licht en geluid.



Bas Buchner: “Het mooie is dat de kinderen naar de natuur hebben gekeken voor inspiratie: een gestroomlijnde vissenvorm, het optrekbare zeil van de zeilvis, een wrijvingsloze haaienhuid en een flexibele bewegende staart. Het zeil bestaat ook nog eens uit zonnepanelen, dus het heeft een dubbele werking. En wat een goed idee om netten aan het schip te maken om te voorkomen dat containers in zee terecht komen. Dat idee kwam binnen nadat een containerschip op 2 januari meer dan 300 containers verloor boven de Nederlandse Waddeneilanden. Echt een oplossing om over na te denken. En het geheel ziet er ook nog eens ontzettend gaaf uit!”



Alle klassen krijgen een model van het schip van de toekomst mee voor in de klas. Het is voor de pers mogelijk vragen te stellen aan de betrokken kinderen. Het ‘schip van de toekomst’ wordt tentoongesteld in het Maritiem Museum in Rotterdam.



https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuw...