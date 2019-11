Social media groei ten einde

’s-Hertogenbosch, 7 november 2019 – Nederlanders zijn het afgelopen jaar minder social media gaan gebruiken. Het gemiddelde gebruik per dag is in 2019 gedaald tot onder de 80 minuten. Dit blijkt uit de tweede editie van de Smart Media Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 3.600 Nederlanders.



MILJARD MINUTEN PER DAG PLAFOND SOCIAL MEDIA



Nederlanders spenderen samen 1,1 miljard minuten per dag aan social media. WhatsApp (32%), Facebook (32%) en Instagram (8%) hebben hierin wederom het grootste aandeel. Ten opzichte van 2017 is het totale aantal minuten flink gedaald. Toen bedroeg het totaal nog 1,2 miljard. Per gebruiker wordt per dag 79 minuten besteed aan social media. Dit is een daling van 4 minuten ten opzichte van 2017.



Visual:



http://www.multiscope.nl/images/persberichten/tijdsverdeling-social-media-platformen.png



INSTAGRAM UITZONDERING OP REGEL



Opvallend is dat het gemiddelde aantal minuten per dag voor Instagram is gestegen (+2 minuten), terwijl dit voor diensten zoals Facebook (-5 minuten) en WhatsApp (-4 minuten) juist is gedaald. Ook qua aantal nieuwe gebruikers toont Instagram positievere cijfers dan alle andere sociale mediadiensten. Ten opzichte van 2017 zijn er meer dan 1 miljoen nieuwe gebruikers bij gekomen. Bijna één op de drie Nederlanders (32%) maakt inmiddels gebruik van Instagram.



TOEKOMSTIG GEBRUIK NEEMT AF



Er zijn meerdere signalen dat het social media gebruik ook in de toekomst verder zal gaan afnemen. Meer dan een kwart van de gebruikers van Facebook geeft aan de dienst over een jaar minder vaak (26%) of helemaal niet meer (3%) te gaan gebruiken. Nagenoeg dezelfde cijfers zien we bij Facebook Messenger (respectievelijk 23% en 5%). Ook voor diensten zoals Snapchat, Skype en Twitter zien we negatieve cijfers in toekomstig gebruik. Uitzonderingen op de regel zijn WhatsApp en Instagram. Voor deze twee diensten zijn er meer gebruikers die de dienst vaker gaan gebruiken dan gebruikers die ze minder vaak of helemaal niet meer gaan gebruiken.



OVER MULTISCOPE



Multiscope is een specialist in online marktonderzoek. We ondersteunen bedrijven en organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen door middel van online panels, marktrapporten en innovatieve onderzoeksoplossingen.



De resultaten in dit persbericht komen uit de tweede editie van de Smart Media Monitor, een grootschalig onderzoek naar het digitaal mediagebruik van Nederland. In het onderzoek zijn 3.600 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd, representatief voor de Nederlandse bevolking.