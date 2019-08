Bezoekster dierentuin breekt rug na val over muurtje

ARNHEM – Een bezoekster die een doodsmak maakt in een dierentuin over een laag muurtje breekt haar rug en staat doodsangst uit. De bezoekster heeft de dierentuin aansprakelijk gesteld en vordert een schadevergoeding.



Gebroken rug en doodsangst na val over laag muurtje in dierentuin



De bezoekster was met haar kleinkinderen een dagje uit naar de dierentuin. Zij liep over het voetpad naar de tijgers en olifanten. Ze verloor haar evenwicht en viel ruggelings over een laag muurtje. Zij belandde ondersteboven twee meter lager op de grond. De bezoekster liep een gebroken rug, diverse gebroken ribben en een gescheurde milt op. Ook stond zij doodsangsten uit. Ze vertelde te denken dat ze bij de tijgers in de kooi was gevallen.



HIJINK Advocaten uit Nijmegen ging de strijd aan voor de nu 61 jarige vrouw. Zij verheugde zich op een leuk dagje uit met haar dochter en kleinkinderen. Maar dit eindigde in een persoonlijk drama. Nog steeds kampt zij dagelijks met rug- en nekklachten. Ze raakte arbeidsongeschikt voor haar werk en kan ze haar hobby’s niet meer oppakken. De schade loopt in de tienduizenden euro’s.



De bezoekster schakelt een letselschade advocaat in van HIJINK Advocaten Nijmegen en houdt de dierentuin aansprakelijk voor het ongeval. Omdat het muurtje volgens het bouwbesluit te laag is en de valhoogte 2 meter is, voldoet het muurtje niet aan de veiligheidsvereisten. Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie met kans op ernstige ongevallen, aldus de letselschade advocaat Oscar Hijink. Zoals wij allemaal weten is de dierentuin een gezinsuitje met spelende en enthousiaste kinderen. Kinderen lopen over muurtjes, rennen en spelen. Een ongeluk is zo gebeurd.



Al sinds 2016 is er getouwtrek over de aansprakelijkheid. De dierentuin en haar verzekeraar ontkennen tot nu toe aansprakelijk te zijn. Als schikkingsvoorstel bood de verzekeraar e en bedrag aan van € 5.000. Dit dekt bij lange na niet de geleden schade.



Ondertussen is de maat vol en werd er een gerechtelijke procedure gestart. HIJINK Advocaten heeft de rechter gevraagd te verklaren voor recht dat de dierentuin aansprakelijk is voor de val door een onveilige situatie. Als de dierentuin aansprakelijk is, zal zij een schadevergoeding moeten betalen aan het slachtoffer. Wordt vervolgd!



