Have a Royal Winter in Den Haag!

Den Haag, dé koninklijke winterstad aan zee, staat de komende maanden bol van winterse activiteiten en evenementen



Have a Royal Winter is het feestelijke winterprogramma waarmee Den Haag, dé winterstad van Nederland, laat zien dat er ook in deze tijd van het jaar alles is te beleven. Breng een bezoek aan de Royal Christmas Fair, de sfeervolle kerstmarkt op het prachtige Lange Voorhout of de vele andere wintermarktjes met mooie lokale producten. Geniet van acrobaten, jongleurs en goochelaars bij het Groot Kerstcircus en Carnivale, de winterkermis met vermaak van weleer. Leef je uit op de schaats- en ijsroetsjbaan bij het Kurhaus. Koop je cadeautjes in de extra sfeervolle binnenstad en lach het voorbije jaar van je af met een oudejaarsconference. Woon één van de prachtige concerten bij. Verras jezelf met de lichtkunst op het Kurhaus en de Ridderzaal of een bezoek aan een museum. Bewonder het enorme Vreugdevuur op het strand en start het jaar goed tijdens de traditionele Unox Nieuwjaarsduik Scheveningen!



Er is voor ieder wat wils, van jong tot oud, voor elke portemonnee. Er is zoveel te doen deze winter, kom het beleven en Have a royal winter!



Een stad vol licht

Den Haag wordt tijdens de donkere winterperiode op tal van manieren verlicht. Tijdens The Hague Highlights op het Binnenhof of voor het Kurhaus vinden elke donderdag, vrijdag en zaterdag tot 8 december de meest prachtige lichtshows plaats. Vanaf zaterdag 8 december dingen ruim 75 ondernemers in de Binnenstad mee om de prijzen te winnen voor TINK amazing shop windows; de grootste winteretalagewedstrijd van Nederland. Deze deelnemende etalages zijn allemaal aangekleed in het thema ‘light’. Later in december laat Madurodam van donderdag 27 tot en met zondag 30 december de vonken er vanaf springen tijdens VONK18 waarbij je Nederland letterlijk in een heel ander licht beleeft. Op het strand voor het Kurhaus is iedere zondag in december prachtig wintervuurwerk te zien (m.u.v. 30 december) en het oudejaar sluit je af aan de Hofvijver met het landelijke aftelmoment en bijbehorende vuurwerkshow.



Kunst en cultuur in een winters jasje

Vanaf donderdag 27 december strijkt festival Carnivale, de winterse kermis van weleer met vermaak en vertier uit alle windstreken, weer neer in het Huijgenspark. Carnivale belooft een magische wereld met duizenden lichtjes, buitenissige artiesten, warmte en gezelligheid te worden. Daarnaast kunnen bezoekers aan de stad Den Haag zich deze winter weer laten inspireren door prachtige tentoonstellingen in een van de vele musea en genieten van mooie (kerst)concerten, voorstellingen en oudejaarsconferences.



Gezellig (winter)shoppen tot laat

Binnenstad Den Haag is in november en december de ideale bestemming voor een dagje (winter)shoppen. Bekende warenhuizen als de Bijenkorf staan op loopafstand van hippe modeboetieks en conceptstores. Op de Grote Marktstraat kan het winkelend publiek in het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 december, en van donderdag 20 t/m zondag 23 december, genieten van allerlei entertainment op straat zoals koren, straattheater, maar ook opladen bij de Royal Christmas Fair Food Market, sfeervolle foodtrucks en winters entertainment in de stijl van de Royal Christmas Fair. Ook organiseert de Denneweg dit jaar voor het eerst de ‘Denneweg Winter days’ op alle vrijdagen en zaterdagen in december vanaf de 14e met bijzonder sfeervol winterentertainment. De winkels in de binnenstad zijn in aanloop naar de feestdagen extra lang geopend zodat echt iedereen tijd heeft om het prefecte kerstcadeau te vinden. Op Nieuwjaarsdag zijn ook een aantal grote warenhuizen in de Binnenstad Den Haag geopend.



Januari en februari staan in het teken van uitwaaien en actieve evenementen zoals de Unox Nieuwjaarsduik op nieuwjaarsdag. Voor de 12e keer wordt Cool Event Scheveningen georganiseerd met de 600 m2 grote schaatsbaan 'Kurhausplein on ice'. Van zaterdag 10 november t/m half januari is er naast de Pier opnieuw een super ‘coole’ Ice Roetsjbaan en een bijzondere ijsbeeldententoonstelling op het strand.



Kijk voor een overzicht van alle winterevenementen op www.denhaag.com/winter



Over Have a royal winter

De Have a Royal Winter campagne is een samenwerkingsverband tussen Marketing Haagse Binnenstad, The Hague Marketing Bureau en Stichting Marketing Scheveningen en wordt in opdracht van de Gemeente Den Haag uitgevoerd.



Over marketing Haagse Binnenstad

Marketing Haagse Binnenstad is een zelfstandige publiek-private marketingorganisatie, die voor lokale en regionale consumenten marketing, promotie en evenementen verzorgt voor de Binnenstad Den Haag. Daarnaast is Marketing Haagse Binnenstad de verbindende schakel tussen stakeholders in de Binnenstad en de talloze activiteiten / ontwikkelingen die hier plaatsvinden.