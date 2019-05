Nieuwe duofiets voor KBO Heesch mede dankzij TVM foundation

Namens de TVM foundation heeft accountmanager Anton van Haren een cheque van 3.000 euro aangeboden aan KBO Heesch. Deze organisatie zet zich in om ouderen actief te laten deelnemen aan de samenleving.



KBO Heesch draagt eraan bij dat senioren blijven deelnemen aan de samenleving. Hiervoor wordt een breed scala aan activiteiten aangeboden die voor een deel plaatsvinden in cultureel centrum De Pas in het Brabantse Heesch. Naast deze activiteiten biedt de KBO ook advies op gebied van mobiliteit, zorg, wonen en participatie.



De vereniging beschikt over elektrische duofietsen waar zowel KBO-leden als niet-leden gratis gebruik van kunnen maken. Mindervalide senioren, maar ook jongere mensen met een beperking kunnen zo samen met een vrijwilliger gezellig op pad. Het beheer van de duofietsen legt een flinke claim op vrijwilligerswerk en financiële middelen.



Anton van Haren: ”KBO Heesch beschikt over zes duofietsen. Zo'n 80 leden maken hier als deelnemer gebruik van. En net zoveel vrijwilligers zorgen ervoor dat een deelnemer 1 of 2 keer per week kan gaan fietsen. Dit haalt ouderen uit hun isolement en is goed om in conditie te blijven.”



De cheque van de TVM foundation is een bijdrage voor de vervanging van een elektrische duofiets. De nieuwe fiets heeft de mogelijkheid om meerdere accu's te gebruiken en dat maakt het mogelijk om de fiets drie keer per dag in te zetten.



TVM foundation



Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn, hun medewerkers en de medewerkers van de TVM groep kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting TVM foundation. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven.



Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.