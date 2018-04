WDP: Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over de periode 01.01.2018 – 31.03.2018

Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over de periode 01.01.2018 – 31.03.2018



- De EPRA-winst over Q1 2018 bedraagt 29,5 miljoen euro, een stijging met 15% ten opzichte van Q1 2017. De EPRA-winst per aandeel bedraagt 1,34 euro, gestegen met 12% ten opzichte van Q1 2017.

- WDP bevestigt zijn ambitie van een EPRA-winst per aandeel van 6,00 euro voor 2018, alsmede een beoogd brutodividend van 4,80 euro – telkens een stijging met 7%.

- In de loop van het eerste kwartaal van 2018 kon een pakket van 100 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd.

- Uitgifte van green bond van 100 miljoen euro via US private placement in samenwerking met MetLife Inc.



1. Samenvatting



- De EPRA-winst[1] over Q1 2018 bedraagt 29,5 miljoen euro, met name een stijging met 15,3% in vergelijking met 2017 (25,6 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel[2] over Q1 2018 bedraagt 1,34 euro, een stijging met 11,7% tegenover 1,20 euro in 2017.



- Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep over Q1 2018 bedraagt 43,4 miljoen euro, mede gedreven door een variatie in de onderliggende waarde van de vastgoedportefeuille van 11,5 miljoen euro (met name 0,5%). Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep per aandeel over Q1 2018 bedraagt 1,97 euro, tegenover 2,37 euro in 2017.



- De bezettingsgraad[3] bedraagt 97,5% op 31 maart 2018, tegenover 97,4% per 31 december 2017. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP-portefeuille bedraagt 6,3 jaar (inclusief zonnepanelen).



- Op 31 maart 2018 bedraagt de schuldgraad 53,1%/53,3% (IFRS[4]/proportioneel), tegenover 49,1%/50,3% per 31 maart 2017.



- De EPRA NAV[5] bedraagt 60,3 euro op 31 maart 2018, tegenover 58,3 euro op 31 december 2017. De IFRS NAV bedraagt 58,2 euro op 31 maart 2018, tegenover 56,3 euro op 31 december 2017.



- De Raad van Bestuur van de zaakvoerder van WDP heeft de intentie om opnieuw een keuzedividend aan te bieden. Later vandaag, na afloop van de desbetreffende Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van WDP, zullen de uitgifteprijs en alle andere modaliteiten bekendgemaakt worden. De verwachte opbrengsten van het keuzedividend zullen onmiddellijk worden aangewend ter financiering van de projecten in uitvoering binnen het groeiplan 2016-20.



- Het totale geïdentificeerde investeringsvolume in het kader van het groeiplan 2016-20 bedraagt circa 850 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2018 kon immers een additioneel investeringsvolume van 100 miljoen euro worden vastgelegd. Dit pakket omvat verschillende verhuurde projecten op de recent aangekochte grondposities en bestaat voornamelijk uit repeat business met bestaande klanten.



- Zoals eerder aangekondigd, heeft WDP het kapitaal in WDP Development RO versterkt via de omzetting van een achtergestelde aandeelhouderslening in eigen vermogen, om op die manier verdere groei van de Roemeense vastgoedportefeuille mogelijk te maken. Deze structuur zorgt ervoor dat de deelnemingsverhouding tussen beide aandeelhouders vanaf januari 2018 is gewijzigd voor WDP/Jeroen Biermans van 51/49 naar 80/20. Omwille van deze nieuwe samenwerking tussen aandeelhouders en de daaraan verbonden participaties, consolideert WDP vanaf 1 januari 2018 deze activiteit volledig in zijn IFRS-rekeningen, daar waar deze voorheen verwerkt werd via de vermogensmutatiemethode.



- WDP heeft samen met MetLife Investment Management een succesvolle US private placement gerealiseerd voor een totaalbedrag van 100 miljoen euro. Het betreft een emissie van green bonds met een coupon van 2,62% en een looptijd van elf jaar. Deze uitgifte bevestigt WDP’s engagement inzake duurzame ontwikkeling en strategie. WDP is bovendien zowel de eerste REIT als de eerste Belgische vennootschap die een green USPP weet te realiseren.



- Voor 2018 bevestigt WDP de verwachting van een EPRA-winst van 6,00 euro per aandeel (een stijging van 7%). Deze stijging ligt lager dan de stijging van +12% in het eerste kwartaal van 2018, aangezien de opgeleverde projecten vorig jaar hoofdzakelijk vanaf het tweede kwartaal van 2017 zijn beginnen bijdragen aan het resultaat. Op basis van deze vooruitzichten, wordt een dividend voor 2018 (uitbetaalbaar in 2019) vooropgesteld tot 4,80 euro bruto per aandeel, opnieuw een stijging en dit met 7% ten opzichte van 2017.6 Voor de periode 2018-20 wordt gestreefd naar een cumulatieve stijging van de EPRA-winst van 25% tot 7,00 euro per aandeel, tegenover 5,60 in 2017. [6]



In overeenstemming met de richtlijnen die door ESMA (European Securities and Market Authority) werden uitgevaardigd, worden de door WDP gehanteerde Alternative Performance Measures (APM) bij eerste vermelding in dit persbericht via voetnoot van hun definitie voorzien. Deze definitie zal ook steeds van een symbool (z) worden vergezeld, teneinde de lezer op een overzichtelijke wijze te informeren dat de definitie een APM betreft. In hoofdstuk 7-8 van dit persbericht wordt bovendien een reconciliatie van deze indicatoren gegeven.



[1] z EPRA-winst: dit betreft het onderliggende resultaat van de kernactiviteiten en geeft aan in welke mate de huidige dividendbetalingen worden ondersteund door de winst. Dit resultaat wordt berekend als het nettoresultaat (IFRS) exclusief het resultaat op de portefeuille, de variaties in de reële waarde van financiële instrumenten en de afschrijving en waardevermindering voor zonnepanelen. Zie ook www.epra.com.



[2] z De EPRA-winst per aandeel betreft de EPRA-winst op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen.



[3] De bezettingsgraad wordt berekend in functie van de huurwaarden voor de verhuurde gebouwen en de niet-verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.



[4] z De schuldgraad (IFRS) wordt op dezelfde manier berekend als de schuldgraad (proportioneel) conform het GVV-KB, maar gebaseerd op en reconcilieerbaar met de geconsolideerde balans die in overeenstemming is met IFRS waarin joint ventures verwerkt worden via vermogensmutatie.



[5] z EPRA NAV: dit is de NAV die werd aangepast zodat ze ook vastgoed en overige investeringen tegen hun reële waarde omvat en die bepaalde posten uitsluit die naar verwachting geen vaste vorm zullen krijgen in een bedrijfsmodel met vastgoedbeleggingen op lange termijn. Zie ook www.epra.com.



[6] Deze winstverwachtingen zijn gebaseerd op de huidige situatie en behoudens vandaag onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een materiële verslechtering van het economische en financiële klimaat) en een normaal aantal uren zonneschijn.



Disclaimer

Warehouses De Pauw Comm.VA, kortweg WDP, met zijn kantoor gevestigd in Blakebergen 15, 1861 Wolvertem (België), is een openbare Gereglementeerde VastgoedVennootschap naar Belgisch recht en genoteerd op Euronext.



Dit persbericht bevat vooruitziende informatie, voorspellingen, overtuigingen, opinies en ramingen gemaakt door WDP, met betrekking tot de momenteel verwachte toekomstige prestatie van WDP en van de markt waarin WDP actief is (‘vooruitziende verklaringen’). Door hun aard impliceren vooruitziende verklaringen inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, zowel algemeen als specifiek, en de risico’s bestaan dat de vooruitziende verklaringen niet zullen worden bereikt. Investeerders moeten beseffen dat een aantal belangrijke factoren er inderdaad toe kunnen leiden dat feitelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de plannen, de doelstellingen, de verwachtingen, de ramingen en de intenties, uitgedrukt in of geïmpliceerd door zulke vooruitziende verklaringen. Dergelijke vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd op verschillende hypothesen en ramingen van gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die gegrond leken op het moment dat ze werden gemaakt, maar die uiteindelijk wel of niet accuraat kunnen blijken. Sommige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarop WDP geen vat heeft. Verklaringen in dit persbericht die gaan over voorbije trends of activiteiten, mogen niet worden beschouwd als een voorstelling dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen blijven duren.



Deze onzekerheid wordt nog groter door de financiële, operationele en regulerende risico’s gekoppeld aan het economische vooruitzicht dat de voorspelbaarheid van eender welke door WDP gemaakte verklaring, voorspelling of raming vermindert. Bijgevolg kunnen de werkelijke winsten, de financiële situatie, de prestatie of de resultaten van WDP aanzienlijk verschillen van het richtsnoer inzake de toekomstige inkomsten, de financiële situatie, de prestatie of de resultaten, vooropgesteld of geïmpliceerd door dergelijke vooruitziende verklaringen. Omwille van deze onzekerheden wordt aan investeerders aangeraden niet teveel vertrouwen te stellen in deze vooruitziende verklaringen. Bovendien gelden de vooruitziende verklaringen enkel op de datum van dit persbericht. WDP wijst nadrukkelijk elke verplichting of waarborg af - tenzij dit door de geldende wetgeving wordt opgelegd – voor het uitgeven van eender welke update of revisie betreffende een vooruitziende verklaring, voor het bekendmaken van eender welke veranderingen betreffende zijn verwachtingen of eender welke veranderingen van gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden, waarop dergelijke vooruitziende verklaringen gebaseerd zijn. Noch WDP, noch diens vertegenwoordigers, functionarissen of adviseurs, garanderen dat de veronderstellingen waarop de vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd, vrij zijn van fouten, en niemand van hen kan voorstellen, garanderen of voorspellen dat de resultaten die door een dergelijke vooruitziende verklaring worden verwacht, daadwerkelijk worden bereikt.



WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft circa 4 miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over ruim 180 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Roemenië. Meer info over WDP kan u vinden op https://www.wdp.eu/



